Olimpiadi, Uber porta nuovi servizi di mobilità sulle piste

Con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ormai alle porte, Uber propone una gamma di servizi di mobilità invernale pensati per aiutare residenti e visitatori a vivere al meglio il proprio soggiorno nelle località di montagna della regione.

Da Milano e Verona a Cortina e l’intero tratto alpino, sono attesi oltre 1,5 milioni di visitatori nei territori olimpici e paralimpici. In vista dei Giochi, Uber sta potenziando le proprie operazioni e prevede milioni di richieste di corse, con picchi di domanda giornaliera stimati fino al +200%, in particolare negli spostamenti tra aeroporti, stazioni, hotel e sedi di gara.

Per rendere più semplici gli spostamenti da e verso le piste, Uber lancerà Uber Ski, un’opzione dedicata a chi viaggia con sci, snowboard e attrezzatura invernale, pensata per facilitare i collegamenti tra hotel, impianti di risalita e i principali punti di interesse dell’area montana.

Uber amplierà inoltre le proprie soluzioni di trasporto a terra con Uber Reserve, che consentirà ai visitatori di prenotare le corse in anticipo e pianificare gli spostamenti tra aeroporti, stazioni ferroviarie, alloggi e destinazioni in tutta la regione, aiutando a evitare le folle in uno dei periodi di maggiore affluenza dell’anno.

Accanto ai servizi di ride-hailing attivi durante i Giochi, Uber collabora con Snowdreamers, operatore locale specializzato nella mobilità in montagna, per lanciare un servizio invernale in edizione limitata a Cortina d’Ampezzo.

Al via nei prossimi giorni, Uber Snowmobile permetterà agli utenti di prenotare tramite l’app Uber un’esperienza di un’ora in motoslitta in date selezionate, offrendo l’accesso a scenari alpini suggestivi al di fuori del centro del paese. Ogni corsa include un conducente professionista, equipaggiamento di sicurezza e merchandising invernale esclusivo marchiato Uber. In perfetto stile Uber, sono inclusi anche i trasferimenti da e per la montagna, da qualsiasi punto di Cortina e delle aree circostanti.

Ogni motoslitta può ospitare due passeggeri, per un massimo di otto ospiti per sessione. A differenza della maggior parte delle esperienze in motoslitta – che spesso hanno costi elevati e vanno esaurite con settimane di anticipo – Uber Snowmobile sarà gratuito e prenotabile ogni sabato e domenica per tutto il mese di febbraio 2026. Le prenotazioni saranno disponibili tramite app a partire dal 4 febbraio, fino a esaurimento posti.

In qualità di Official Ride-Hailing Sponsor, Uber potenzierà le proprie operazioni per rispondere all’elevata domanda sull’intero territorio, mettendo in campo fino a 5.000 autisti locali, aree dedicate di pick-up e drop-off presso le venue, oltre a sistemi avanzati di mappatura del traffico e indicazioni in-app in tempo reale. Un’infrastruttura pensata per facilitare gli spostamenti all’interno di un’area di oltre 22.000 km², collegando aeroporti, stazioni, hotel e siti di gara in tutto il Nord Italia.