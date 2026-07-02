Sciopero aereo domenica 5 luglio: cosa sapere

Disagi in vista per i passeggeri aerei domenica 5 luglio visto che incroceranno le braccia varie compagnie che operano nel settore aereo.

Di 24 ore è lo sciopero nazionale del personale navigante di easyJet, indetto da Usb Lavoro Privato, così come quello dei piloti e degli assistenti di volo della stessa compagnia, proclamato da Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl-Ta e Anpac.

All’aeroporto di Milano Malpensa il personale di Enav è chiamato a scioperare per 24 ore dalla Rsa Fast-Confsal-Av e per 4 ore (dalle 13 alle 17) dalla Rsa Uilt-Uil. Sempre nello stesso scalo, ma dalle ore 14 alle 18, Ost Cub Trasporti ha proclamato uno sciopero per il personale di Fedex Corporation.

Cub Trasporti ha indetto a uno sciopero nazionale di 24 ore per il personale delle aziende del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto, sia per quelle associate ad Assohandlers che per quelle non associate.

Dalle 8 alle 18 Fast-Confsal chiama allo sciopero il personale di Adr Security Aeroporti di Roma (quindi Fiumicino e Ciampino).

Dalle 14 alle 18, su proclamazione di Osp Cub Trasporti, sciopera il personale di Asc Handling dell’aeroporto di Catania Fontanarossa.