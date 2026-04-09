Sea Aeroporti: taxi e Ncc preferiti a Linate, treno vince a Malpensa

“In base alle indagini più recenti i taxi a Linate vengono utilizzati dal 26% dei passeggeri, gli Ncc e autonoleggi rappresentano una quota di mercato del 9% mentre Malpensa è molto diversa perché è molto lontano dalla città e il taxi è utilizzato dal 4% dei passeggeri, ci sono frequenti collegamenti ferroviari e una nutrita presenza di operatori di autobus sull’aeroporto”. Così i rappresentanti di SEA Aeroporti di Milano in audizione alla commissione Trasporti della Camera circa l’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea.

“I taxi e gli Ncc rappresentano un servizio complementare molto importante, soprattutto nelle fasce in cui il trasporto pubblico di linea non è attivo, come le prime ore dell’alba e la sera molto tardi, quindi sono fondamentali per assicurare la continuità degli spostamenti – è stato sottolineato – Però durante i picchi stagionali a Milano riscontriamo una scarsa disponibilità del servizio quindi richiamiamo l’attenzione su questo punto e sui tempi di attesa elevati e quindi sull’impatto negativo sui passeggeri. Come Sea siamo favorevoli a qualunque forma di evoluzione normativa che possa migliorare i servizi di taxi e Ncc, compresa l’evoluzione delle piattaforme digitali che permettano una maggiore flessibilità”.