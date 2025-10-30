Torna la promo ‘2×1 Mercatini’ per viaggiare in Eurocity tra Italia e Svizzera

Trenitalia rinnova anche quest’anno la promozione ‘2×1 Mercatini’ per raggiungere tutte le principali città svizzere come Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Montreux e Zurigo, da Milano, Venezia, Bologna e Genova. Acquistando la Promo si viaggia in due, pagando un solo biglietto di 1° o 2° classe sui treni Eurocity.

L’offerta è valida per viaggiare dal 17 novembre al 17 dicembre 2025, con biglietti in vendita dal 10 al 30 novembre per viaggiare in prima o in seconda classe.

Per maggiori informazioni e per scoprire suggerimenti e idee per il soggiorno in Svizzera, è possibile visitare il sito myswitzerland.com, in collaborazione con Svizzera Turismo.

L’offerta è soggetta a disponibilità limitata e i biglietti acquistati in tariffa promo non sono modificabili né rimborsabili. I biglietti possono essere acquistati presso le biglietterie di stazione, le agenzie di viaggio autorizzate, il call center, il sito e l’app Trenitalia, oltre che alle emettitrici self-service presenti nelle stazioni.