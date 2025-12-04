Trainline e Arenaways ampliano l’offerta ferroviaria in Italia

Rendere i viaggi in treno regionali ancora più semplici, accessibili e sostenibili. Con questo obiettivo Trainline annuncia la partnership con Arenaways, operatore simbolo della liberalizzazione del trasporto passeggeri in Italia. Da oggi, i biglietti di Arenaways sono disponibili per l’acquisto direttamente sull’app e sul sito di Trainline.

Questa collaborazione strategica risponde a un’esigenza chiara e crescente dei viaggiatori, che desiderano poter acquistare anche i biglietti del trasporto regionale e locale da un’unica piattaforma. L’integrazione di Arenaways va proprio in questa direzione, rafforzando il ruolo di Trainline come aggregatore di riferimento del mercato.

Offrire un unico punto di accesso per confrontare e acquistare le offerte di diversi operatori non solo semplifica l’esperienza di viaggio, ma supporta attivamente l’apertura del mercato e l’ingresso di nuovi player come Arenaways, a tutto vantaggio della scelta e della convenienza per il consumatore finale. L’arrivo di Arenaways, che ha come obiettivo la ridefinizione del viaggio in treno applicando criteri di innovazione e qualità, arricchisce l’offerta di Trainline con un servizio incentrato sulla filosofia “Rail Different” della Compagnia, promuovendo una mobilità più capillare e integrata.

Arenaways ha avviato la propria operatività lo scorso 27 gennaio, a partire dalla linea Cuneo-Saluzzo-Savigliano, riattivata dopo oltre 12 anni grazie al contratto di servizio pubblico siglato con la Regione Piemonte.