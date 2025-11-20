La magia dei mercatini di Natale viaggia in treno: le 10 mete più amate

Mentre gli italiani si preparano per il Ponte dell’Immacolata, che segna l’inizio del periodo natalizio, Trainline ha analizzato i dati di viaggio del Ponte dell’Immacolata dello scorso anno per scoprire dove i viaggiatori si dirigono per immergersi nella magia dei mercatini di Natale. I risultati rivelano le destinazioni più popolari facilmente raggiungibili in treno.

I dati evidenziano una chiara tendenza: i viaggiatori desiderano il fascino natalizio senza stress. Le destinazioni più popolari sono quelle che combinano atmosfera, tradizione e facile accesso. Collegando i passeggeri direttamente al cuore di città e paesi, fornendo un accesso diretto e senza stress, il treno trasforma il viaggio stesso in parte dell’esperienza natalizia. La top 10 delle destinazioni per i mercatini di Natale:

Innsbruck: +205%

Tirano: +133%

Asti: +110%

Bolzano: +75%

Avigliana: +69%

Orte: +54%

Domodossola: +40%

Terni: +22%

Monaco di Baviera: +16%

Cuneo: +14%

La classifica dipinge un quadro affascinante di come gli italiani stiano riscoprendo il Natale in treno. Da un lato spiccano le grandi capitali alpine, i cui mercatini di Natale senza tempo continuano ad incantare i visitatori; dall’altro, un crescente amore per le città italiane tradizionali, piene di fascino locale.

In testa alla classifica si trova Innsbruck. La capitale del Tirolo attrae i visitatori con i suoi sei distinti mercatini, tra cui il famoso Tettuccio d’Oro, offrendo un’esperienza incantevole a poche ore di treno dal nord Italia (poco più di 3 ore da Verona).

Al secondo posto, Tirano funge da porta d’accesso al Trenino Rosso del Bernina, patrimonio UNESCO, offrendo panorami indimenticabili di paesaggi innevati, a circa un paio d’ore di viaggio da Milano. Segue Asti, che conferma il suo nuovo status di una delle capitali natalizie del Piemonte grazie ai suoi crescenti eventi festivi e alla comodità di viaggio, a circa mezz’ora di treno da Torino.

E naturalmente, Bolzano rimane un classico intramontabile con la sua atmosfera magica in Piazza Walther. Questa destinazione è facilmente raggiungibile da Trento, con un viaggio in treno di soli 40 minuti.

Tra le città più piccole, Avigliana con il suo borgo medievale, Orte e Cuneo, riflettono il desiderio di esperienze autentiche e meno affollate, tutte facilmente raggiungibili in treno.

Con Trainline, pianificare e prenotare il proprio viaggio in treno è facile e veloce, confrontando orari e prezzi per trovare la soluzione perfetta. L’app è disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android.