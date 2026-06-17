Trenitalia, arriva l’incercity dedicato a Toy Story 5

Un treno Intercity di Trenitalia (Gruppo FS), con una grafica speciale dedicata a Toy Story 5 – il nuovo film Disney e Pixar nelle sale italiane da domani, giovedì 18 giugno, – ha fatto il suo ingresso nella stazione di Roma Termini per trasformare il viaggio dei più piccoli e delle loro famiglie in un’avventura animata.

Ad inaugurare il treno con le iconiche immagini di Woody, Buzz e Jessie, il Direttore Operations Intercity Trenitalia Francesca Serra e il Responsabile Product Marketing Trenitalia Massimiliano Astrologo. L’evento ha visto la partecipazione delle voci italiane dei protagonisti, tra cui Katia Follesa, Federico Basso, Ilaria Stagni, Gianluca Gazzoli e Sal Da Vinci. Presenti, tra gli altri, anche il produttore esecutivo e Pixar Animation Studios Chief Creative Officer Pete Docter e la produttrice Lindsey Collins.

Nelle prossime settimane, i treni Intercity ed Eurocity di Trenitalia accoglieranno a bordo una speciale Area Family dedicata a Toy Story 5, con grafiche ispirate ai protagonisti del film e spazi personalizzati, arricchiti da giochi illustrati sui tavolini e pensati per intrattenere i bambini durante il viaggio. Anche sugli Intercity Notte l’esperienza sarà a tema: i più piccoli riceveranno una speciale box contenente giochi e sorprese dedicate a Toy Story 5.

Per chi sta programmando una vacanza restano inoltre disponibili diverse agevolazioni. Con l’offerta ‘Bimbi Gratis’, i ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratuitamente mentre gli adulti possono usufruire di uno sconto del 40% rispetto al prezzo Base. Per i viaggi notturni, l’offerta ‘Family Night’ prevede riduzioni fino al 50% per gruppi familiari composti da 2 a 5 persone. I giovani under 30 iscritti al programma fedeltà X-GO possono invece accedere all’offerta ‘Young’, con sconti fino al 70% rispetto al prezzo Base.