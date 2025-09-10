Trenitalia svela nuova livrea brandizzata X Factor

Trenitalia ha l’X Factor: il Gruppo Fs conferma per il secondo anno consecutivo, attraverso il suo brand Regionale, la partnership con lo show Sky Original prodotto da Fremantle che riparte domani, giovedì 11 settembre su Sky e in streaming su Now.

Per annunciare la collaborazione è stato svelato alla stazione di Milano Centrale un treno regionale con livrea dedicata, che riporta il messaggio ‘X Factor Accende il talento. Viaggia con la musica’ e i volti dei giudici e della conduttrice dello show, che sarà ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, e poi ogni martedì successivo in replica su Tv8.

“Viaggio e musica – ha detto Maria Annunziata Giaconia, direttore operations regionale – raccontano viaggi, sogni ed emozioni: questi sono i treni dei giovani, studenti e lavoratori, che scelgono di muoversi in modo sostenibile e ci auguriamo continuino a farlo”.

Star della presentazione i quattro giudici, Achille Lauro, Jake La Furia, Francesco Gabbani, Paola Iezzi e la conduttrice Giorgia, che hanno autografato il treno che accompagnerà gli aspiranti concorrenti nel loro viaggio verso Milano per partecipare alle audizioni dello show. Inoltre, ogni venerdì dal 24 ottobre al 28 novembre, in occasione degli showcase ‘Music Tracks’, il treno ospiterà in stazione Centrale gli artisti eliminati nei Live Show, offrendo loro la possibilità di esibirsi nella prima performance ufficiale dopo l’uscita dal programma.

Dal primo al 15 ottobre, infine, gli iscritti al Programma X-Go potranno partecipare al Concorso ‘Direzione X Factor’ e vincere il biglietto per assistere alla finale, in piazza del Plebiscito a Napoli.