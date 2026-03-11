Stop ai treni sulla Roma-Firenze per 15 ore

Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea alta velocità Roma-Firenze dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle ore 15 di domenica 12 aprile. Lo annuncia Rfi, spiegando che lo stop servirà a “consentire l’attivazione dell’Ertms (European Rail Traffic Management System), il più avanzato sistema europeo di supervisione e controllo della marcia dei treni”.

“E’ prevista, inoltre, una riduzione dell’offerta commerciale anche nella mattina di lunedì 13 aprile con il servizio che riprenderà regolarmente martedì 14 aprile”. L’intervento interesserà in particolare la tratta Orvieto-Settebagni, ultimo tratto della direttrice AV Roma-Firenze a essere equipaggiato con la tecnologia Ertms, per completare l’adeguamento dell’intera rete alta velocità al sistema europeo di gestione del traffico ferroviario.

Durante il periodo dei lavori – spiega Rfi – le linee Roma-Firenze Av e convenzionale non potranno essere percorse dai treni. Prevista una forte riduzione dei collegamenti con soluzioni di spostamento alternative percorrendo la linea Tirrenica. Dalle 15 di domenica 12 la circolazione riprenderà prevedendo inizialmente una riduzione delle corse con allungamenti dei tempi di viaggio per i treni che percorreranno la linea convenzionale alternativa a quella alta velocità. I collegamenti saranno visibili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie. I treni Av, Intercity e Regionali riprenderanno a circolare regolarmente a partire da martedì 14.

Più in dettaglio, dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle ore 15 di domenica 12 aprile è prevista l’interruzione della tratta Rovezzano-Settebagni (Roma-Firenze Av); dalle ore 14 di sabato 11 aprile alle ore 5 di domenica 12 aprile l’interruzione della tratta Orte-Roma Tiburtina (Roma-Firenze convenzionale).

Con un investimento complessivo di circa 147 milioni di euro, in parte finanziati da fondi Pnrr, l’attività si inserisce nel più ampio piano di potenziamento tecnologico e infrastrutturale di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS). Il rinnovo delle tecnologie con l’attrezzaggio del sistema Ertms – spiega Rfi – “garantirà una maggiore affidabilità dell’infrastruttura determinando un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Oltre a prestazioni più elevate, permette anche un risparmio sui costi di gestione e manutenzione rispetto ai tradizionali sistemi di segnalamento”.