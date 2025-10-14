Torna Travelexpo Roadshow: 12 tappe dal Veneto alla Sicilia

Dopo il successo riscosso nel 2024, anche questo autunno Travelexpo Roadshow si fa in tre con 12 diverse tappe in altrettante città italiane. Tornano dunque i consueti workshop programmati per favorire gli incontri con il trade e supportare l’attività di commercializzazione verso il mercato turistico professionale in vista dell’atteso appuntamento con Travelexpo 2026, già in calendario dal 10 al 12 aprile.

Gli appuntamenti sono, come sempre, a ingresso gratuito e sono riservati agli agenti di viaggio: si inizia da Napoli martedì 21 ottobre per proseguire poi a Salerno mercoledì 22 ottobre, giovedì 23 a Bari, e quindi giovedì 24 a Brindisi.

A novembre, dall’11 al 14, invece sarà la volta delle città di Firenze, Pisa, Padova e Verona, mentre i primi giorni di dicembre saranno dedicati interamente alla Sicilia con 4 tappe a Catania, Ragusa, Agrigento e Palermo.

Nel corso di tutti gli appuntamenti gli adv potranno accedere in qualsiasi momento nella fascia oraria compresa tra le 11.30 e le 15.30 (anche in pausa pranzo), incontrare gli operatori ed essere graditi ospiti per il lunch offerto dall’organizzazione. Nella stessa occasione gli agenti di viaggo potranno sottoscrivere il Manifesto sulla Civiltà del Viaggio, con l’obiettivo di promuovere un turismo sostenibile e consapevole per diffondere un diverso modo di viaggiare.

Ad oggi hanno già confermato la partecipazione Air Arabia, AllegroItalia – Torre Artale Palermo, Azemar, Bismillah Travel, BluHotels, Boscolo, Caronte & Tourist, Claim You, Digitrips, Expedia-Taap, Go Global Travel, Gran Canaria, Grimaldi Lines, Insurance Travel, Italcamel, Ixpira, Ota Viaggi, Saracen Sands Hotel & Congress Centre, Smytravel-Passengy, Spencer & Carter, Tenerife, Triplab, Turkish Airlines, Visit Portugal, Visit.Brussel, Volonline, Webins ma non è escluso che altre aziende potrebbero aggiungersi nei prossimi giorni.

Gli agenti di viaggio interessati a partecipare possono accreditarsi cliccando qui. Basta cliccare il nome della città in cui si vuole partecipare e riempire i campi obbligatori. Completata la fase d’accredito arriverà una mail di conferma.