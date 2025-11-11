Travelexpo Roadshow ritorna in Toscana e Veneto

Riparte dalla Toscana, dopo le 4 tappe tra Campania e Puglia, l’edizione autunnale di Travelexpo Roadshow.

Il primo appuntamento è per oggi, martedì 11 novembre, nel capoluogo all’NH Hotel Firenze; domani all’Hotel Galilei Pisa, quindi il 13 novembre a Padova, al Crowne Plaza e il giorno successivo al Museo di Castelvecchio di Verona. A inizio dicembre, invece, gran finale con le 4 tappe in Sicilia.

Nella due tappe toscane sono presenti i seguenti operatori: Boscolo, Expedia, Fruit Viaggi, Insurance Travel, InViaggi, Ota Viaggi, Saracen Sands Hotel, Travered TO, Visit Portugal e Webins. In Veneto si aggiungerà anche Spencer e Carter.

Nel corso di tutti gli appuntamenti gli adv potranno accedere in qualsiasi momento nella fascia oraria compresa tra le 11.30 e le 15.30 (anche in pausa pranzo), incontrare gli operatori ed essere graditi ospiti per il lunch offerto dall’organizzazione.

Nella stessa occasione, gli agenti di viaggo potranno sottoscrivere il Manifesto sulla Civiltà del Viaggio, con l’obiettivo di promuovere un turismo sostenibile e consapevole per diffondere un diverso modo di viaggiare. Gli appuntamenti sono, come sempre, a ingresso gratuito e sono riservati agli agenti di viaggio.

I consueti workshop del Travelexpo Roadshow sono programmati per favorire gli incontri con il trade e supportare l’attività di commercializzazione verso il mercato turistico professionale in vista dell’atteso appuntamento con Travelexpo 2026, già in calendario dal 10 al 12 aprile.

Gli agenti di viaggio interessati a partecipare possono accreditarsi cliccando qui. Completata la fase d’accredito arriverà una mail di conferma.