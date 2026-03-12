Bankitalia: più turisti stranieri nel 2025, spesa a 56 miliardi

Aumentano i turisti stranieri in Itali nel 2025 e la spesa complessiva sale a 56 miliardi di euro anche se, quella pro capite, ha visto un “modesto aumento” con la bilancia turistica che vede così un avanzo di 22,8 miliardi (21,2 nel 2024), pari all’1% del Pil.

E’ quanto emerge dai dati provvisori della Banca d’Italia secondo cui la spesa degli stranieri in Italia è cresciuta sia per i viaggiatori della Ue sia per quelli extra-Ue (del 4,1 e del 5,5%). La spesa degli italiani all’estero è aumentata soprattutto nelle destinazioni della Ue (5,1 per cento) e, in misura assai più contenuta, in quelle extra-Ue (1,3%).

Dal lato delle entrate, spiega l’istituto centrale, “i viaggi per vacanza sono arrivati a pesare per il 67% della spesa totale; dal lato delle uscite, sebbene in forte crescita, essi presentano un’incidenza più bassa (53%) in relazione al maggior peso dei viaggi per lavoro (21%, contro l’11% per gli stranieri in Italia)”.

Per entrambi i flussi sono ancora aumentati i pernottamenti in alberghi, B&B, villaggi turistici e agriturismi, la cui quota sul totale ha raggiunto il 44 per cento sia per gli italiani all’estero sia per gli stranieri in Italia; l’incidenza delle case in affitto è intorno al 24 per cento dei pernottamenti in entrambi i casi.

“I dati diffusi da Bankitalia sono estremamente confortanti. Viviamo una fase segnata da nuove tensioni e incertezze sul piano internazionale, e siamo chiamati ad affrontare nuove e complesse sfide globali, ma la nostra industria turistica ha dimostrato già in passato una resilienza straordinaria, riuscendo a trovare risorse e alternative in momenti difficili – commenta la ministra del Turismo Daniela Santanchè -. Come ministero continueremo a sostenere il settore, accompagnandone la crescita e rafforzando le strategie di promozione e di sviluppo sui mercati interni ed europei, oggi più strategici che mai”.