Blastness acquisisce Prossima Isola e rafforza leardership con Mentefredda e Vuit

Prosegue il percorso di espansione di Blastness, azienda leader nella fornitura di tecnologie per le prenotazioni alberghiere. A pochi mesi dall’acquisizione di Athena Solutions e del brand ErmesHotels, la società guidata da Andrea Delfini acquisisce il 100% del capitale di Prossima Isola S.r.l., società capogruppo proprietaria di Mentefredda S.r.l., realtà affermata a livello nazionale nel digital marketing turistico e nel revenue management, e socio fondatore dell’innovativo brand Vuit, nato dalla collaborazione tra Mentefredda ed ErmesHotels.

Grazie a questa operazione, Blastness porta a oltre 2.000 le strutture ricettive clienti e consolida il proprio ruolo di partner strategico per l’ospitalità alberghiera, ampliando la capacità di offrire soluzioni sempre più complete, evolute e ad alto valore aggiunto.

Si amplia così il raggio d’azione del Gruppo che rafforza la propria presenza territoriale, in particolare in Sardegna, una regione ad alta vocazione turistica e con grande potenziale di sviluppo. L’acquisizione conferma l’interesse di Blastness ad investire nel territorio sardo e prevede la piena continuità per le aziende del gruppo Prossima Isola, sia per quanto riguarda l’organico, che per quanto riguarda i prodotti e i servizi offerti ed il rapporto con i clienti di Mentefredda. I soci di Prossima Isola manterranno i rispettivi ruoli dirigenziali all’interno dell’azienda con il prezioso supporto strategico del Gruppo Blastness.

“Questa operazione è la dimostrazione concreta della volontà di Blastness di continuare a investire in una proposta sempre più completa e ad alto valore aggiunto – dice Andrea Delfini, CEO di Blastness – Il fattore che ci accomuna a Mentefredda e Vuit è la stessa missione e visione, orientata al risultato e attenta al ritorno sull’investimento per il cliente. Affianchiamo le strutture ricettive nello sviluppo del loro business digitale non solo fornendo tecnologie avanzate ma anche consulenza e formazione. In Prossima Isola abbiamo trovato un team di grande esperienza, competenza, professionalità e passione insieme al quale potremo offrire ai nostri clienti soluzioni sempre più integrate, innovative e capaci d generare risultati concreti”.

Il nuovo amministratore unico di Prossima Isola è Andrea Delfini. Il nuovo consiglio di amministrazione di Mentefredda prevede Gabriele Del Curto nel ruolo di Amministratore Delegato con gli ingressi di Andrea Delfini – già Presidente e CEO di Blastness SpA – nel ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e di Piergiorgio Schirru – già Vicepresidente esecutivo e COO di Blastness SpA – in qualità di nuovo Consigliere Delegato.

Con questa acquisizione, Blastness conferma la propria vocazione a supportare hotel e strutture ricettive con tecnologie, strategie e servizi che coniugano innovazione, know-how ed eccellenza operativa.