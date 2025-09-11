Boom nei piccoli centri per i depositi bagagli

Il deposito bagagli è ormai diventato un servizio strategico per il turismo moderno. Per molti italiani le vacanze hanno infatti assunto la forma di weekend allungati e, di conseguenza, la tendenza di sfruttare fino all’ultimo minuto il tempo a disposizione è diventata una costante.

Dunque, oggi, una piattaforma digitale che permette di depositare i propri bagagli vicino all’albergo o all’appartamento in cui si risiede è un servizio irrinunciabile. Radical Storage, fa proprio questo: consente di prenotare in modo semplice e digitale spazi sicuri dove lasciare le borse prima del check-in e dopo il check-out, godendosi una passeggiata senza pesi da trasportare in giro.

In questo contesto, nel trimestre giugno/agosto 2025 Radical Storage ha registrato una crescita a tre cifre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno in numerose località fuori dai grandi circuiti, a conferma di un cambio di paradigma nei comportamenti dei viaggiatori. Qualche esempio: +97% a Bressanone, +64% a Cortina d’Ampezzo, +159% sul Lago di Como, +112% a Lecco. Risultati straordinari anche per le località marine con +279% a Riccione, +381% a La Maddalena, +241% a Cefalù, +214 a Capri e +193 a Rapallo.

“I nostri numeri dimostrano che il problema non è la domanda turistica in sé, ma come questa si distribuisce – spiega Alessandro Seina, CEO di LeanTeam – Mentre le vacanze tradizionali di agosto subiscono l’impatto dell’inflazione e del cambiamento climatico, noi cresciamo perché intercettiamo nuovi flussi: turismo esperienziale, eventi, destagionalizzazione. Il nostro business non dipende dalle settimane di ferragosto, ma dai 365 giorni dell’anno”.

I dati di Radical Storage confermano le tendenze emerse dall’analisi del settore turistico italiano: la montagna è stata una destinazione importante dell’estate 2025, spinta dalle ondate di calore che hanno portato i viaggiatori a cercare temperature più miti. Le città d’arte minori hanno beneficiato del ‘turismo lento’ e della ricerca di autenticità, mentre i grandi eventi si confermano il vero motore della crescita.

Un esempio emblematico: Roma ha registrato picchi straordinari durante il Giubileo dei Giovani (28 luglio – 3 agosto), con flussi che hanno superato de 118% le previsioni iniziali. Ma anche destinazioni culturali come Siena (+93%), Noto (+71%), Matera (+68%) e Trieste (+49%) hanno mostrato performance eccellenti, confermando il successo del modello che punta sulla qualità dell’esperienza piuttosto che sui numeri di massa.

“Gli eventi sono diventati la nostra specializzazione – aggiunge Stefano Manzi, Country Manager per l’Italia – Dalla Formula 1 ai concerti, dalle fiere ai festival, ogni grande appuntamento genera per noi un picco di domanda. Questo trend ci proietta verso un autunno e inverno molto promettenti, quando ripartono congressi, eventi fieristici e la stagione culturale”.

Mentre l’industria turistica tradizionale guarda con preoccupazione alla fine della stagione estiva, Radical Storage si prepara al periodo più intenso dell’anno. “Con oltre 10.000 punti deposito in 1.000 destinazioni globali e più di 2 milioni di viaggiatori serviti ogni anno, possiamo definirci pionieri di una sharing economy che genera valore per tutti: viaggiatori che possono muoversi liberi dai bagagli e partner locali – bar, hotel, negozi – che trasformano ogni deposito in un’opportunità di business aggiuntivo”, ha concluso Seina