Cresce il cicloturismo, entro il 2033 giro d’affari da 11 miliardi

Il cicloturismo si conferma uno dei segmenti più dinamici del turismo italiano, dal valore di 4,7 miliardi di euro e la crescita media annua prevista del 10,9% nel periodo 2025-2033; si stima che, entro il 2033, il relativo mercato potrebbe superare il traguardo degli 11 miliardi. I dati sono della Fiab che in occasione delle Fiera del cicloturismo in programma a Padova da venerdì a domenica, presenta il nuovo portale Bicitalia finalmente online, integrato con la rete Albergabici di strutture bike-friendly.

“Rendere visibili i percorsi esistenti, i servizi e i tratti ancora da completare significa aiutare istituzioni e territori a comprendere dove investire per costruire un sistema ciclabile continuo e competitivo a livello europeo, in connessione con la rete EuroVelo”, afferma Susanna Maggioni, vicepresidente Fiab e coordinatrice nazionale area cicloturismo.

Attraverso una mappa interattiva, la piattaforma permette di esplorare i percorsi, scaricare le tracce GPX e consultare schede dettagliate su difficoltà e servizi, con la garanzia di itinerari verificati e mappati da un network di profondi conoscitori del territorio volontari Fiab A contribuire ulteriormente alla crescita del settore è la rete EuroVelo, un’infrastruttura, in continuo sviluppo, di oltre 91.800 chilometri, che rafforza i collegamenti ciclabili transnazionali. I percorsi di Bicitalia.it si innestano quindi su quelli europei, incrementando la fruibilità del portale da parte dei turisti provenienti dall’estero.