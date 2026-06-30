Da Rover e Lonely Planet la nuova miniguida per i viaggiatori pet-friendly

Il turismo con animali domestici al seguito cessa di essere una nicchia e si consolida come un driver di scelta primario per la filiera dei viaggi in Italia. Secondo una ricerca condotta da Rover.com, marketplace globale per i servizi di pet care, oltre il 60% degli italiani sceglie esclusivamente destinazioni pet-friendly, mentre per un intervistato su due la presenza dell’animale incide in modo significativo sulla pianificazione delle vacanze. I dati evidenziano inoltre che oltre il 70% dei proprietari ha rinunciato almeno una volta a partire a causa delle complessità gestionali, delineando un profilo di consumatore non più alla ricerca di semplici strutture ‘pet allowed’, ma di servizi integrati ed esperienze dedicate.

Per intercettare questo segmento di domanda, Rover ha lanciato in collaborazione con Lonely Planet Italia la nuova miniguida digitale e gratuita ‘Viaggi pet friendly in Italia’. Lo strumento offre itinerari stagionali, consigli pratici e indirizzi utili lungo lo Stivale per supportare i viaggiatori nell’organizzazione dei soggiorni. In fase di pianificazione, le priorità dei pet traveller si concentrano sull’individuazione di alloggi idonei (54%), sulla trasparenza di regole e restrizioni (42%) e sulla reperibilità di contatti utili sul territorio come veterinari e servizi locali (43%). Dal punto di vista economico e dei consumi, la vacanza con il proprio animale comporta una spesa aggiuntiva media di oltre 250 euro, influenzando anche la stagionalità dei flussi: il 36% del campione preferisce infatti viaggiare in periodi meno affollati e più freschi, mentre il 26% orienta le prenotazioni verso le destinazioni montane per garantire il benessere del pet.

Sull’evoluzione del comparto e sulle risposte operative alle esigenze dei viaggiatori si è espresso Elia Borrini, General Manager, International di Rover: “Il legame tra persone e animali domestici è sempre più centrale anche nel modo di vivere il tempo libero. I dati confermano come il pet non sia più un elemento accessorio, ma un vero compagno di viaggio capace di orientare scelte, esperienze e priorità. Con questa guida vogliamo eliminare gli ostacoli pratici che ancora oggi spingono un sorprendente 70% degli italiani a rinunciare a viaggiare. L’obiettivo di Rover è garantire la massima tranquillità ai viaggiatori: sia a chi sceglie di esplorare l’Italia insieme al proprio animale – sapendo di poter contare sulla nostra rete di pet sitter locali anche a destinazione per esigenze dell’ultimo minuto o per dedicarsi, ad esempio, a una giornata al museo senza animali – sia a chi ha bisogno di lasciarlo a casa e partire senza sensi di colpa”.

La guida è scaricabile gratuitamente su https://www.lonelyplanetitalia.it/speciale/viaggi-pet-friendly-in-italia