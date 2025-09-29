In Italia oltre 265 mila strutture ricettive, solo 11% sono hotel

Il mercato dell’hospitality in Italia sta attraversando una trasformazione profonda: non è più un comparto concentrato esclusivamente sulle grandi città e sempre più spesso vede l’ingresso di capitali istituzionali. Se da un lato i flussi di investimento si distribuiscono in maniera più ampia, coinvolgendo anche capoluoghi e location secondarie, dall’altro emerge una crescente presenza degli investitori istituzionali nella proprietà delle strutture ricettive. Milano, in particolare, rappresenta un caso emblematico: qui il 17% delle camere degli hotel è detenuto da istituzionali, a conferma di come il settore stia evolvendo verso una dimensione più matura e strutturata, capace di attrarre operatori professionali e capitali di lungo periodo.

Il trend è emeso in occasione di ITHIC – Italian Hospitality Investment Conference, evento di riferimento per gli investimenti nel settore alberghieroche svoltosi all’Hotel Villa Pamphili di Roma, in cui WCG ha presentato i risultati di un’analisi approfondita sul mercato immobiliare ricettivo, con un focus sulle 12 principali città italiane: Milano, Roma, Firenze, Venezia, Verona, Torino, Genova, Bologna, Napoli, Bari, Catania e Palermo.

﻿﻿﻿Guardando al quadro complessivo, l’Italia conta oggi più di 265.000 strutture ricettive, ma solo l’11% circa rientra nella categoria alberghiera. All’interno di questo segmento, il 12% degli alberghi si concentra nelle 12 Big Cities, ossia oltre 3.500 strutture. Nelle suddette location, dal 2018 al 2024 il settore ha mostrato una crescita costante, con un aumento del +14% nel numero di strutture, +15% nelle camere e +18% nei posti letto.

Oltre ai volumi, è cambiata anche la struttura qualitativa dell’offerta. A livello nazionale, negli ultimi sei anni, la crescita è stata trainata dagli alberghi di fascia medio-alta: le strutture a 5 stelle hanno registrato un incremento del +48% nel numero di hotel e del +32% nei posti letto, mentre le 4 stelle hanno segnato un aumento superiore al 10% sia nelle strutture che nelle camere. Al contrario, gli alberghi a 3 stelle risultano pressoché stabili, mentre le categorie più basse (1 e 2 stelle) evidenziano contrazioni significative, in alcuni casi superiori al 10%.

﻿﻿﻿Il trend evidenzia una crescente attenzione verso il segmento luxury e upper upscale, particolarmente nelle grandi città, dove gli hotel a 5 stelle hanno toccato picchi di crescita del +75% per numero di strutture e oltre il 30% per le camere.

﻿﻿﻿Sul fronte della proprietà, la maggioranza delle camere nelle Big Cities è detenuta da operatori (41%), seguiti da investitori (35%), istituzionali (7%), enti (5%), soggetti finanziati (4%) e persone fisiche (8%). Un quadro simile si riscontra guardando alle proprietà delle strutture, con le persone fisiche che in questo caso arrivano a rappresentare il 19%.

Le dinamiche locali offrono ulteriori spunti: Palermo guida per incidenza di operatori proprietari (51%), Bari per investitori (52%), mentre Catania primeggia per la quota di enti (7%), Bologna per le proprietà finanziate (12%) e Genova per la prevalenza delle persone fisiche (21%).