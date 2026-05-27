L’Europa si conferma ‘rifugio’ per le adv nell’estate 2026

Secondo i dati di Civitatis, quest’estate l’Europa sta guadagnando terreno come destinazione preferita dai viaggiatori italiani che si rivolgono al canale delle agenzie. In un contesto di incertezza internazionale, i clienti privilegiano mete più prevedibili operativamente, caratterizzate da ottima connettività, facilità di pianificazione e un’ampia offerta di esperienze ad alto valore aggiunto.

Le città che stanno concentrando la maggior parte della domanda agenziale includono grandi classici e capitali europee:

Madrid e Parigi: Madrid si conferma solida grazie alla versatilità commerciale e a escursioni culturali come quella a Toledo. Parigi resta una certezza per viaggi di coppia o di fascia premium, con la crociera sulla Senna tra le attività più richieste.

Budapest e Praga: Budapest viene scelta per la competitività economica e la scenografica crociera serale sul Danubio. Praga attrae per la semplicità operativa e l’ottimo rapporto qualità-prezzo, con la visita al Castello come simbolo dell’offerta.

Londra ed Edimburgo: Londra mantiene una domanda solida grazie al 25º anniversario della saga cinematografica di Harry Potter, che spinge i tour dedicati agli studi della Warner Bros. Edimburgo attira chi cerca itinerari diversi, trasformando il city break in un viaggio completo grazie alle escursioni nelle Highlands e a Loch Ness.

Atene, Lisbona e Bruxelles: Atene vede crescere la domanda per il suo patrimonio storico, con l’Acropoli come tappa imprescindibile. Lisbona rimane una scelta affidabile per vicinanza e costi accessibili. Bruxelles performa bene grazie alla facilità di estendere il viaggio a mete vicine come Bruges.

Firenze: Unica meta italiana citata tra le preferite del canale agenziale per la sua capacità di generare itinerari complessi verso Pisa, San Gimignano e Siena con il minimo sforzo operativo.

In definitiva, la tendenza evidenziata da Civitatis mostra un viaggiatore che, al di là della destinazione, cerca proposte agili e arricchite da esperienze che aumentino il valore percepito della vacanza.