ALL Accor lancia ‘Summer Sale’: 25% di sconto sulle tariffe flessibili

ALL Accor scalda i motori in vista della stagione estiva e lancia la sua nuova promozione globale “Summer Sale”: uno sconto del 25% sulle tariffe flessibili per tutti i soggiorni di almeno due notti effettuati nelle strutture partner. Un vantaggio che diventa ancora più competitivo per i membri iscritti al programma fedeltà ALL Accor, i quali possono beneficiare di un ulteriore ribasso tariffario fino al 10% in base alla disponibilità della struttura selezionata.

La finestra per bloccare l’offerta è già aperta e rimarrà attiva fino al 1° luglio 2026, mentre il periodo di viaggio copre l’intero cuore dell’estate, dal 3 luglio al 7 settembre 2026.

L’iniziativa vanta un raggio d’azione particolarmente ampio grazie al coinvolgimento di una fitta selezione di brand del portafoglio Accor. Dalle soluzioni budget e di design fino al segmento premium, la promozione spazia tra insegne iconiche e molto amate dal mercato come Mercure, Mövenpick, Novotel, Pullman, Swissôtel, TRIBE, ibis budget e ibis Styles.