Dal Marocco ai Caraibi le destinazioni più affidabili del 2026

In un mercato turistico più prudente, la domanda non si ferma ma cambia forma, orientandosi verso destinazioni considerate più sicure e formule di viaggio semplici e facilmente gestibili dalle agenzie. È da questa lettura che prende forma il lavoro di selezione e riposizionamento dell’offerta avviato dal tour operator creo.

L’analisi condotta dall’operatore individua alcune aree che, per stabilità operativa, accessibilità e affidabilità dei servizi turistici, risultano oggi più performanti in fase di vendita. Tra queste il Marocco per il Nord Africa e alcune destinazioni del resto del continente africano come Kenya, Tanzania, Sudafrica e Namibia. Buone performance anche per Nord America, Caraibi, Centro e Sud America, mete accomunate da collegamenti aerei consolidati e infrastrutture turistiche strutturate.

A queste si affianca l’Europa, che continua a rappresentare una leva commerciale immediata per le agenzie grazie alla vicinanza geografica, alla facilità di accesso e alla presenza di itinerari già collaudati.

“Il mercato non si è fermato, è cambiato. Oggi le agenzie hanno bisogno di riferimenti chiari su cosa è realmente vendibile e il nostro compito è fornire queste indicazioni in modo concreto”, spiega Anya Bracci, direttrice commerciale di creo.

In questo contesto assume un ruolo centrale anche la modalità di proposta del viaggio. Tra le formule più efficaci si confermano i viaggi accompagnati, che consentono alle agenzie di proporre soluzioni rassicuranti e facilmente commercializzabili in una fase in cui il cliente ricerca maggiore sicurezza.

“Tra queste, i viaggi accompagnati rappresentano oggi una delle risposte più efficaci: permettono alle agenzie di offrire soluzioni chiare e rassicuranti, soprattutto in un momento in cui il cliente cerca maggiore sicurezza”, osserva Luigi Leone, direttore prodotto di creo.

Su questa linea si inserisce il progetto ‘creo ti accompagna’ uno dei pilastri della programmazione del tour operator. Il tour leader incontra il gruppo direttamente in aeroporto in Italia e segue i viaggiatori per tutta la durata del viaggio fino al rientro, affiancandosi in destinazione a guide locali. Gli itinerari prevedono prezzo finito e fisso, numerose esperienze incluse e un elevato livello di assistenza.

Parallelamente creo mantiene attiva anche la programmazione verso l’Asia, con una selezione di destinazioni che include Giappone, Cina, Indonesia, Thailandia, Corea del Sud, Singapore e Malesia. In questo caso l’operatività viene gestita attraverso una selezione attenta delle compagnie aeree e un monitoraggio costante delle eventuali riprotezioni.

Dietro ogni proposta di viaggio, sottolinea l’operatore, c’è un lavoro continuo di analisi dello scenario internazionale, selezione dei fornitori e costruzione di alternative operative, attività che diventano ancora più rilevanti nei momenti di maggiore incertezza.

“Sappiamo che il momento richiede equilibrio, presenza e capacità di adattamento. Continuiamo a lavorare al fianco delle agenzie per offrire soluzioni reali, sostenibili e vendibili oggi, senza rinunciare alla qualità e alla costruzione di esperienze di valore”, conclude Bracci.