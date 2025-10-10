POPUP trionfa all’Innovation Freestyle Jam 2025

Una sala piena di energia e curiosità quella in cui, al TTG Travel Experience 2025, è andata in scena l’Innovation Freestyle Jam: il format che mette le startup del turismo alla prova con una sfida lampo tra presentazioni e improvvisazione. L’iniziativa, ideata dall’Associazione Startup Turismo insieme a TTG Italia e con PwC Italia come Innovation Partner, ha riportato ancora una volta al centro il valore del talento e dell’innovazione.

Quattro le giovani aziende selezionate dalla call estiva: Sunspot, ALOE, IODAH e POPUP. Dopo una prima “battle” di pitch serrati, davanti a pubblico e giuria, le due finaliste — POPUP e IODAH — si sono ritrovate sul palco per affrontare un’inedita Jam di improvvisazione su quattro temi estratti a sorte. Pochi minuti per creare visioni e progetti, rispondendo alle sfide di un turismo sempre più tecnologico, sostenibile e personalizzato.

Con il suo approccio semplice ma potente, POPUP ha saputo conquistare giuria e platea. La startup propone una piattaforma cloud che combina QR code dinamici, tag NFC, landing page no-code e Intelligenza Artificiale generativa per offrire al viaggiatore esperienze personalizzate in totale sicurezza, nel rispetto delle norme GDPR.

Il premio ottenuto è di tutto rispetto e aiuterà lo sviluppo della startup:

un desk gratuito nell’area Next Startup del TTG 2026

un percorso di mentoring su misura con i professionisti di PwC Italia

un anno di iscrizione gratuita all’Associazione Startup Turismo

Pur non conquistando il primo posto, IODAH ha colpito la giuria per il suo modello di business e la capacità di intercettare nuove tendenze di mercato. Per questo, ha ricevuto il premio speciale dell’Associazione Startup Turismo, con un anno di iscrizione gratuita al network per favorire la crescita e le relazioni di business.

A decretare la vittoria è stata una giuria composta da professionisti di alto profilo:

Stefano Alexander Martini – LifeGate WAY

Gloria Armiri – TTG Italia

Giorgio Frasca – DestinAction

Paola Pizzo – Sposti Magazine

Pasquale Pignalosa – Invitalia

Flavio Tagliabue – Associazione Startup Turismo

Giancarlo Dell’Orco – Assidema

Annamaria Bonardi – Art-Er

Vincenzo Tanania – PwC Italia

L’Innovation Freestyle Jam non è una semplice competizione: è un laboratorio di idee dove creatività, visione e reattività si fondono, mostrando quanto la collaborazione tra startup, associazioni e partner possa generare valore concreto per il turismo di domani.