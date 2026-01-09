Francorosso in tv con il nuovo spot ‘Un colore, mille storie’

Francorosso, brand di viaggio di Alpitour World che offre vacanze di stile ed esperienze “d’autore” che combinano relax, avventura, scoperta culturale e gastronomia, con un tocco di esclusività e cura dei dettagli, perfetto per chi cerca una vacanza “su misura”, torna in comunicazione con il nuovo spot TV, un viaggio tra le sfumature che rendono ogni vacanza indimenticabile attraverso uno storytelling visivo che mette al centro le emozioni.

Ideato dall’agenzia torinese Clicking Adv, il concept mette al centro il rosso: il colore che da sempre identifica il brand, trasformandolo in un filo narrativo che guida lo spot e lega le storie, scena dopo scena.

“Abbiamo voluto una narrazione visiva coinvolgente, non solo un invito a viaggiare, ma una promessa: Francorosso trasforma ogni viaggio in un’esperienza che lascia il segno e risveglia la voglia di scoprire il mondo con occhi nuovi – afferma Enrica Beltramo, Marketing Manager Francorosso – Il rosso diventa il colore delle emozioni: la passione di un’avventura, la bellezza di un paesaggio, la gioia di un incontro”.

Il messaggio “Un colore, mille storie” esprime l’essenza del brand e parla a chi cerca qualcosa in più di una semplice destinazione: un modo di viaggiare attento alle persone, alle emozioni e al desiderio di scoprire il mondo.

Da sabato 10 gennaio lo spot sarà in onda in TV all’interno della nuova serie Donnavventura Reporter Experience su TV8 e Sky Adventure e sarà supportato anche da una campagna digital mirata ad amplificare il messaggio.