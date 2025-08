L’attore Park Bo Gum è il nuovo volto del turismo coreano del 2025

Dopo BTS, Lee Jung Jae e le New Jeans, la Corea del Sud ha scelto il volto di Park Bo Gum come Ambasciatore Onorario per il Turismo 2025. Ad annunciarlo il Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo. L’attore è stato scelto dopo la fama internazionale conquistata grazie alla serie Netflix ‘When the life gives you tangerines’.

Oggi, il turismo non è più solo monumenti ma vivere esperienze coinvolgenti. Proprio questo è il leit motiv della nuova campagna promozionale, ovvero spingere i viaggiatori a creare la propria narrazione in Corea del Sud, tra cultura, bellezza, storia e innovazione.

In occasione della nomina ufficiale di Park Bo Gum sono stati presentati i due spot principali e un ‘dietro le quinte’. L’attore ha anche prestato la voce per il brano che fa da sfondo alla campagna turistica. Oltre l’85% dello spot è stato girato fuori dalla Capitale, per portare alla ribalta luoghi meno conosciuti ma altrettanto affascinanti come Gyeonsang e Jeolla.

Gli spot della Corea del Sud saranno trasmessi in tutto il modo su maxi schermi, tra i quali New York, Tokyo, Pechino e Bangkok fino a novembre, oltre che su YouTube e Netflix.