Nel 2025 oltre 100 mln di passeggeri nei porti italiani

Nel 2025 sono stati oltre cento milioni i movimenti passeggeri nei porti italiani. E’ il dato più importante che emerge dal primo Rapporto sul Maritime Tourism in Italia, stilato da Risposte Turismo: una fotografia complessiva del turismo via mare in Italia, per la prima volta analizzato attraverso un’unica chiave di lettura che unisce crocieristica, trasporto marittimo passeggeri via traghetti, catamarani e aliscafi, e nautica.

“Il maritime tourism rappresenta una delle grandi risorse dell’economia turistica italiana ma fino a oggi è stato osservato prevalentemente attraverso analisi dedicate ai singoli comparti che lo compongono: crocieristica, traghetti e nautica – spiega Francesco di Cesare, presidente Risposte Turismo -. Con questo Rapporto, invece, per la prima volta il turismo via mare in Italia viene analizzato e misurato come un unico ecosistema per restituire una visione d’insieme di un fenomeno fortemente interconnesso”.

Con circa 15 milioni di passeggeri movimentati (imbarchi, sbarchi e transiti) registrati nel 2025, pari a circa il 35% del traffico complessivo nel bacino del Mediterraneo (nuovo record storico con una crescita del 3,6% sul 2024), l’analisi di Risposte Turismo fa emergere l’Italia come il secondo Paese al mondo per movimentazione di traffico crocieristico nei propri porti. Nel dettaglio, il nostro Paese è secondo solo agli USA, sul terzo gradino del podio la Spagna. Le stime realizzate da Risposte Turismo indicano un’ulteriore crescita attesa a fine 2026, quando i passeggeri movimentati nei porti crocieristici del Paese dovrebbero superare i 15,3 milioni (+3,9% sul 2025) e le toccate raggiungere le quasi 6.000 (+4,8% sul 2025).

Il Rapporto sul Maritime Tourism in Italia di Risposte Turismo dedica un ampio approfondimento anche all’analisi del trasporto marittimo via traghetti, aliscafi e catamarani, fino a oggi, è stato analizzato solo parzialmente a causa della frammentazione delle fonti disponibili. Per superare questo limite, Risposte Turismo ha integrato i dati ufficiali di Assoporti relativi ai porti delle Autorità di Sistema Portuali con una mappatura di oltre 60 porti e approdi.

Da questa integrazione secondo i ricercatori di Risposte Turismo nel 2025 sono stati almeno 74,3 milioni i passeggeri movimentati dal trasporto a corto e lungo raggio (+2,1% sul 2024): 60,5 milioni rilevati da Assoporti nei porti delle Autorità di Sistema Portuale e oltre 13,8 milioni rilevati da Risposte Turismo da 34 scali che, dei circa 60 mappati a livello nazionale, hanno collaborato a questa prima edizione del rapporto.

Il Rapporto sul Maritime Tourism in Italia di Risposte Turismo dedica un approfondimento sul turismo nautico, affiancando all’analisi dell’offerta nautica italiana una fotografia della domanda di charter nautico. L’indagine evidenzia un comparto dinamico, sostenuto principalmente dalla domanda domestica, che nel 2025 ha rappresentato il 54,1% della clientela. La componente internazionale, tuttavia, pesa ormai per quasi la metà del mercato (45,9%) ed è trainata soprattutto da Germania, Stati Uniti e Francia, che si confermano i principali mercati esteri di riferimento per gli operatori del charter nei mari italiani.

Per quanto riguarda l’analisi dell’offerta nautica, Risposte Turismo ha mappato nel 2025 circa 172 mila posti barca, con Liguria, Toscana, Sicilia e Sardegna ai primi posti per capacità ricettiva (Fonte: OsserMare-Risposte Turismo). Sempre nel 2025 le licenze attive sono state 1.600, con un valore medio complessivo di 107 posti barca per licenza. Nella classifica nazionale 2025 dedicata alle licenze, ai primi tre posti Sicilia, Toscana e Campania (Fonte: OsserMare-Risposte).

La prima edizione del Rapporto sul Maritime Tourism in Italia è disponibile su https://www.risposteturismo.it/rapporto-sul-maritime-tourism-in-italia