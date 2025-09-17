‘Una vacanza così, la vivi solo con Costa’: la nuova campagna di comunicazione 📽️

Costa Crociere lancia una nuova campagna di comunicazione che invita a vivere il viaggio come un’esperienza immersiva. La campagna si inserisce all’interno della piattaforma di comunicazione globale “speechless”, che celebra esperienze talmente straordinarie da lasciare senza parole. Costa così si posiziona come la scelta ideale per chi è alla ricerca di una vacanza che unisce le esclusive Sea Destinations, destinazioni marine uniche che si possono raggiungere solo con Costa, e le Land Destinations, mete a terra in luoghi iconici.

I claim che chiudono ogni spot fanno leva sull’unicità di una vacanza Costa, da vivere tutto l’anno, con esperienze inaspettate che solo Costa sa rendere memorabili perché vissute in un determinato luogo e momento, tra destinazioni mozzafiato e momenti curati nei minimi dettagli.

In Italia, a partire dal 14 settembre, la campagna è live su TV, digital e social, con due soggetti dedicati a due itinerari affascinanti, Caraibi e Mediterraneo, raccontando l’unicità di una vacanza Costa attraverso lo sguardo dei suoi protagonisti. Da una romantica proposta di matrimonio al tramonto, con la Baia di Ibiza sullo sfondo e un party a bordo dalle atmosfere vibranti, ad una full immersion nei Caraibi, tra momenti avventurosi, tuffi in acque cristalline e party a ritmo di musica caraibica di fronte alla Baia di Catalina.