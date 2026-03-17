NH Hotels & Resorts rinnova due hotel storici a Parigi

NH Hotels & Resorts ha completato la ristrutturazione di NH Paris Gare de l’Est e NH Paris Opéra Faubourg, due strutture storiche della capitale francese, rafforzando la presenza del gruppo Minor Hotels in Francia. Il progetto punta a coniugare innovazione, comfort e identità architettonica degli edifici, offrendo spazi moderni in linea con le esigenze dei viaggiatori internazionali.

NH Paris Opéra Faubourg, nel 9° arrondissement vicino all’Opéra Garnier e ai Grands Boulevards, occupa un edificio haussmanniano del 1880 e propone 101 camere e suite con un design ispirato al mondo del balletto e alla Parigi degli anni ’50 e ’60. Gli ambienti, caratterizzati da tonalità calde e dettagli eleganti, includono una lobby con zone lounge e bar.

NH Paris Gare de l’Est, situato di fronte alla storica stazione ferroviaria e a pochi minuti dalla Gare du Nord, dispone di 207 camere con uno stile contemporaneo che richiama l’universo ferroviario. L’hotel offre inoltre spazi per eventi con cinque sale meeting modulari e servizi dedicati al segmento business.

Con questi interventi, insieme alla recente apertura di NH Collection Paris Ponthieu Champs Élysées, Minor Hotels consolida la propria strategia di crescita a Parigi e nel mercato francese.