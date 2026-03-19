Aeroporti, 2,7 mln di visualizzazioni per progetto marketing territoriale

Il progetto di marketing territoriale che ha visto coinvolti i passeggeri in transito dagli aeroporti di Torino Caselle, Milano Malpensa e Linate ha generato 2.694.000 visualizzazioni sui dispositivi mobili dei passeggeri con un tasso coinvolgimento (il numero di volte che le campagne sono state cliccate dagli utenti) pari al 4,04%. Promosso da Federalberghi Torino con il sostegno della Cciia di Torino e il supporto tecnologico di Immodrone il progetto ha fatto registrare un coinvolgimento superiore alla media di settore.

Il progetto aveva come obiettivo la promozione del territorio torinese attraverso la creazione e la veicolazione di contenuti multimediali e annunci relativi alle attrazioni della destinazione presso i viaggiatori in transito dagli scali di Torino e Milano, non necessariamente diretti nel capoluogo piemontese. Negli otto mesi del progetto sono state realizzate in particolare 5 campagne di marketing: una generale con video realizzati a terra e dai droni sulle bellezze della destinazione, due dedicate ai tour ‘Tutto in una Notte’ per la visita in orario serale di Palazzo Madama e Palazzo Reale e ‘La Torino del gusto in Cabrio’ per le vie della città, una dedicata al Museo Egizio e alla celebrazione del suo bicentenario e l’ultima realizzata nel periodo delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 per raccontare le Valli Olimpiche torinesi a vent’anni dai Giochi Olimpici di Torino 2006.

La campagna è stata progettata per sfruttare un bacino di pubblico estremamente ampio (45 milioni di passeggeri complessivamente) che generalmente dispone di una buona quantità di tempo (circa il 40% dei passeggeri passa almeno 2 ore in aeroporto). Il progetto di marketing territoriale promosso da Federalberghi Torino, basato sulla precedente identificazione di un target di pubblico, ha massimizzato l’efficacia del messaggio grazie a comunicazioni mirate che “seguono” l’utente anche una volta lasciato l’aeroporto mediante il re-targeting. Questo ha permesso di generare un Click Through Rate (CTR) – la percentuale di volte in cui i messaggi ricevuti dall’utente sono stati cliccati – pari al 4,04%, quattro volte superiore al risultato medio ottenuto da queste tipologie di campagne.

“Il medium digitale è oggi una delle prime frecce all’arco del marketing territoriale e Federalberghi Torino ha creduto da subito in questa opportunità – dice Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – promuovendo a più riprese questa tipologia di progetti in collaborazione con la Camera di commercio e il sostegno tecnologico di Immodrone per veicolare contenuti mirati ai passeggeri in transito dai principali scali aeroportuali del Nord Ovest. L’obiettivo di queste campagne è stato proprio quello di intercettare alcuni specifici interessi dei viaggiatori per incentivare una visita alle nostre destinazioni”.

“Come Camera di commercio supportiamo Federalberghi Torino in questo progetto di promozione turistica attraverso il digitale, in un contesto, quello aeroportuale, dove è possibile attrarre un target ideale, interessato alla destinazione, già avvezzo alle nuove tecnologie e con disponibilità di tempo, mentre è in attesa, per seguire i contenuti multimediali proposti. Una strategia che si inserisce perfettamente in tutte le altre attività di promozione che, come enti, istituzioni e associazioni, organizziamo congiuntamente per la valorizzazione turistica dell’intero territorio”, ha detto Come spiegato da Massimiliano Cipolletta, Presidente dell’ente camerale torinese.