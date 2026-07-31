Agosto ai Musei Reali di Torino tra aperture serali e concerti

Visite a spazi solitamente chiusi al pubblico, aperture serali, concerti, performance e mostre dossier. Ad agosto i Musei Reali di Torino ampliano l’offerta culturale con un ricco calendario di appuntamenti pensati per residenti e turisti, tra percorsi guidati, eventi speciali e iniziative per celebrare i dieci anni dell’istituzione.

Tra le novità debutta ‘I Racconti del patrimonio’, ciclo di visite accompagnate comprese nel biglietto d’ingresso e condotte dal personale del museo. Ogni lunedì e venerdì sarà possibile accedere a luoghi normalmente non visitabili, come la sezione Archeologia a Torino del Museo di Antichità, l’appartamento della regina Margherita e, in alcune date, l’appartamento della regina Elena e le Cucine Reali. In vista del Ferragosto, il complesso resterà eccezionalmente aperto mercoledì 12 agosto, senza la consueta chiusura infrasettimanale.

Prosegue anche Estate Reale 2026. Una sera al museo, la rassegna di aperture straordinarie serali che fino alla fine di agosto propone concerti e spettacoli accompagnati dalla possibilità di visitare ambienti del Palazzo Reale, della Galleria Sabauda e del Museo di Antichità. Tra gli appuntamenti più attesi figura la Notte di San Lorenzo dell’8 agosto, organizzata con la Fondazione Club Silencio: una serata tra osservazioni del cielo, musica dal vivo, performance nei Giardini Reali e concerti a lume di candela nel Teatro Romano.

Il programma musicale, realizzato con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino nell’ambito della rassegna Torino crocevia di sonorità, propone quattro appuntamenti tra il 31 luglio e il 28 agosto, dal repertorio classico al jazz fino alla sonorizzazione elettronica del cinema muto. Si potranno visitare le tre mostre dossier in corso: La luce del vero prima di Caravaggio: Lotto e Savoldo, alla Galleria Sabauda fino al 15 settembre; Margherita, prima Regina d’Italia. Storia, cultura e stile tra Palazzo e Biblioteca Reale e Il Volto delle Donne. L’altra faccia della Storia, entrambe aperte fino al 6 gennaio 2027.