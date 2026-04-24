Le dimore storiche del Pinerolese riaprono per questo weekend

In occasione del weekend della Festa della Liberazione, il territorio del Pinerolese invita a scoprire il proprio patrimonio storico e culturale con la riapertura, domenica 26 aprile, di numerose dimore storiche. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per una gita fuori porta tra palazzi nobiliari, castelli e parchi storici situati in questa area del Piemonte al confine con la Francia. Il Consorzio Turistico Pinerolese e Valli supporta i visitatori con informazioni e proposte di soggiorno dedicate.

Tra le aperture in programma spiccano, a Bricherasio, il Palazzo Conti di Bricherasio e Palazzo Ricca di Castelvecchio, testimonianze della storia nobiliare locale. A Pinerolo sarà possibile visitare Cascina Losetta, esempio di villa-fattoria inserita nella Tenuta del Colombretto, mentre a San Secondo di Pinerolo il Castello di Miradolo accoglie il pubblico con il suo parco storico e la mostra “C’è oggi una fiaba”, dedicata al dialogo tra fiaba e arte contemporanea.

Sempre nell’area pinerolese, il Parco Storico Il Torrione offre un itinerario immerso nel verde tra alberi monumentali e viali ombreggiati, destinato a impreziosirsi nelle prossime settimane con la fioritura di numerose varietà di ortensie.

Tra le altre tappe figurano Casa Lajolo a Piossasco, dimora settecentesca con giardino all’italiana e all’inglese, che domenica ospiterà anche una visita poetica tra letture e percorsi botanici, e Palazzotto Juva a Volvera, residenza storica con torre merlata e ampio giardino. A Pancalieri riapre inoltre Villa Giacosa Valfrè di Bonzo, immersa in un paesaggio agrario noto per la produzione di essenze profumate, mentre a Virle Piemonte sarà visitabile il Castello Marchesi Romagnano, con le sue sale affrescate e la lunga storia legata alla vita politica e sociale del territorio.

Le modalità di visita e gli orari variano per ciascuna dimora. Molte strutture continueranno ad aprire al pubblico ogni quarta domenica del mese nell’ambito delle iniziative promosse dall’Associazione Dimore Storiche Italiane.

Il calendario di aperture proseguirà nei mesi successivi: dal 31 maggio saranno visitabili anche il Castello dei Conti di Piossasco e il Castello di Marchierù a Villafranca Piemonte, mentre dal 28 giugno apriranno Villa Bertea, nota come “Le Peschiere”, e Villa La Paesana, quest’ultima accessibile in alcune date selezionate durante l’anno.

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