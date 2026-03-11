Villa Taranto, boom di ingressi per riapertura dei giardini

Nel primo weekend di apertura del 2026 i giardini botanici di Villa Taranto, a Verbania, hanno accolto poco meno di 2500 visitatori. L’afflusso maggiore è stato domenica 8 marzo, giorno in cui le donne hanno potuto accedere gratuitamente.

Per il presidente dell’ente Giardini botanici di Villa Taranto, nonché sindaco della città, Giandomenico Albertella, si tratta di “un risultato significativo che testimonia, ancora una volta, il forte legame tra i giardini e il territorio, nonché il grande interesse che la struttura continua a suscitare tra turisti, appassionati di botanica e visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero”.

I giardini saranno aperti il prossimo weekend, poi ogni giorno a partire dal 19 marzo.