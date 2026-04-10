Torino nuova base di Wizz Air, è la settima in Italia

Wizz Air inaugura un’ulteriore fase di crescita scegliendo l’Aeroporto di Torino come scalo strategico per l’apertura di una nuova base operativa, la settima della compagnia in Italia. Dal 14 settembre un primo aeromobile di ultima generazione sarà posizionato nella nuova base torinese della compagnia, seguito da un secondo aeromobile a partire dal 25 ottobre 2026: una significativa espansione del network e il rafforzamento dell’offerta verso destinazioni sia nazionali che internazionali, con un incremento della capacità annua di 500 mila posti addizionali per ciascun aereo.

Un investimento strategico sviluppato insieme a Torino Airport che favorirà nuove prospettive di crescita per il territorio con 80 nuovi posti di lavoro diretti e 700 indiretti nell’industria correlata e un network di collegamenti senza precedenti.

Lo scalo torinese fin dall’inizio delle operazioni della compagnia nel 2004 si è rivelato strategico per la sua rete nazionale e internazionale, con oltre 3 milioni di passeggeri trasportati in totale. Solo nel 2025, Wizz Air ha operato da Torino oltre 2.100 voli, trasportando un totale di oltre 450mila passeggeri. Grazie all’apertura della nuova base il network della compagnia nel capoluogo piemontese si amplierà in modo significativo con il lancio di sette nuove rotte nazionali e internazionali, con una particolare attenzione alle più amate destinazioni spagnole nonché ai principali snodi italiani. La nuova base torinese garantirà una significativa frequenza di voli per Roma Fiumicino con un totale di 11 voli settimanali a partire dal 14 settembre. Tra le novità Bilbao servita per la prima volta dall’Aeroporto di Torino dal 14 settembre con 3 voli a settimana ogni lunedì, mercoledì e venerdì.

“Con l’apertura della nostra nuova base all’aeroporto di Torino compiamo un passo strategico di grande rilevanza per lo sviluppo del nostro network. E diamo un contributo importante per il rafforzamento della connettività del Nord Italia”, ha sottolineato Andras Szabo, network officer di Wizz Air, durante la presentazione dei piani della compagnia all’aeroporto di Torino.

“L’arrivo di due nuovi aeromobili basati nel capoluogo piemontese rappresenta molto più di un semplice potenziamento operativo: è un investimento concreto nel territorio – ha aggiunto – capace non solo di generare valore economico e occupazionale ma anche di contribuire in modo significativo a rendere Torino e il Piemonte sempre più accessibili, dinamici e competitivi nel panorama europeo. Il nostro obiettivo è avvicinare il Nord Ovest del paese all’Europa da un lato e rendere l’Italia sempre più interconnessa da Nord a Sud con voli a prezzi accessibili”.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’investimento che Wizz Air ha scelto di effettuare su Torino e delle prospettive di sviluppo che ne deriveranno per lo scalo e per il territorio. L’apertura della base, con due aeromobili e il lancio di nuove rotte nazionali e internazionali, rappresenta un passaggio strategico che rafforza la connettività del Piemonte, sostiene i flussi turistici e di business e genera importanti ricadute occupazionali. È un’ulteriore conferma dell’attrattività dell’Aeroporto di Torino”, ha detto Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport, che ha definito l’investimento di Wizz Air aggiuntivo e non alternativo a quello di Ryanair. “La convivenza tra compagnie esiste anche in altri scali, come quelli di Milano e Roma. A Torino c’è spazio per tutti”.