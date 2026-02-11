Cuneo, oltre 100 denunce per truffa ad agenzia viaggi

Sono un centinaio le querele per truffa già formalizzate a carico dell’agenzia ‘Viaggi & Emozioni’ di Cuneo e della sua titolare, Valentina Gazzera. A queste si aggiungono una novantina di diffide che il Movimento Consumatori ha raccolto a nome di altrettanti clienti.

Il caso, sollevato da La Stampa, riguarda una serie di viaggi pagati e mai effettuati, talvolta con voli cancellati all’ultimo minuto, ma anche turisti che sono stati costretti a pagare due volte dopo essere giunti a destinazione. Le spiegazioni fornite nel tempo sarebbero state le più varie: scioperi delle compagnie aeree, problemi con i tour operator, improvvisi eventi meteorologici. A queste giustificazioni seguiva quasi sempre la promessa di un rimborso imminente, che però in molti casi non è mai arrivato. I disservizi avrebbero iniziato ad accumularsi almeno dalla primavera dello scorso anno.

“Le denunce dei privati sono iniziate alla spicciolata” racconta l’avvocato Riccardo Sartoris, presidente del Movimento Consumatori di Cuneo. Ora l’obiettivo è capire se il fondo di garanzia a cui faceva riferimento l’agenzia sia attivo e capiente. Per questo è aperto un canale con il legale di Gazzera, l’avvocato Gianmaria Dalmasso: “Abbiamo mandato al fondo una raccomandata per avere informazioni più precise e aspettiamo. In questo momento, purtroppo, c’è poco da fare”.

Nel frattempo si è avviata l’indagine penale della procura di Cuneo, coordinata dal sostituto procuratore Alberto Braghin. Gli uffici dell’agenzia sono chiusi ormai da settimane e la titolare non ha più fornito spiegazioni ai clienti.