Cioccolatò chiude con 200 mila presenze

Si è chiusa a Torino l’edizione 2026 di CioccolaTò, tornata per il secondo anno consecutivo in piazza Vittorio Veneto, con numeri record: circa 200mila presenze in cinque giorni, 2.500 prenotazioni per gli eventi – quasi tutti sold out – e oltre 5mila euro raccolti a favore della Fondazione Paideia. La manifestazione, promossa da Camera di commercio e Città di Torino e organizzata da Turismo Torino e Provincia con il supporto della Regione Piemonte, conferma così il capoluogo piemontese capitale del cioccolato e guarda già al 2027, quando il Belgio sarà Paese ospite d’onore.

Circa 60 produttori da Italia ed estero, 70 stand e quasi 100 appuntamenti tra degustazioni, incontri culturali e laboratori hanno animato 15 location cittadine. Grande successo per la Casa del Cioccolato, la Fabbrica del Cioccolato, l’area kids e, per la prima volta, l’area BtoB con 90 aziende coinvolte. Positiva anche la partecipazione del pubblico, in prevalenza italiano (95%), con una buona presenza di visitatori stranieri, soprattutto da Francia e Svizzera. Oltre il 90% dei visitatori ha effettuato acquisti e il 91% degli espositori ha già espresso l’intenzione di tornare nel 2027.

Tra gli elementi distintivi, il programma culturale diffuso nei musei e nelle sedi cittadine, la collaborazione con i media partner e l’attenzione alla sostenibilità attraverso progetti di economia circolare. L’edizione 2026 lascia in eredità anche interventi strutturali permanenti in piazza e rafforza il profilo internazionale della rassegna, pronta a sviluppare nel 2027 un ponte culturale ed economico con il Belgio, patria di un’altra grande tradizione cioccolatiera.