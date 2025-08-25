Flibco: da Torino Porta Nuova all’aeroporto senza fermate

Flibco annuncia l’attivazione di una nuova fermata strategica nel cuore di Torino, in piazza Carlo Felice, angolo via Roma, a pochi passi dalla stazione di Porta Nuova. Grazie a questa novità, il collegamento diretto tra il centro cittadino e l’Aeroporto di Torino diventa ancora più comodo, veloce e accessibile.

I bus Flibco, conosciuti e apprezzati proprio perché non effettuano fermate intermedie, garantiscono un tragitto diretto per l’Aeroporto di Torino in soli 25 minuti. Le corse sono disponibili ogni 30 minuti, tutti i giorni dalle 3:45 alle 23:40.

“L’arrivo a Porta Nuova rappresenta un passo importante per essere ancora più vicini ai nostri passeggeri. Con questa nuova tratta, rendiamo il nostro servizio accessibile direttamente dal cuore di Torino, rispondendo alle esigenze di chi cerca un’alternativa semplice, comoda ed economica per raggiungere l’aeroporto”, ha dichiarato Giuseppe Martino, Country Manager di Flibco.

Un supporto concreto per i viaggiatori, anche in occasione dei lavori ferroviari

Fino al 7 settembre il servizio ferroviario tra Torino e Caselle è sospeso per lavori: ecco quindi che Flibco rappresenta l’alternativa più comoda, diretta e affidabile per tutti i viaggiatori che necessitano di un collegamento con l’aeroporto senza stress. Infatti, grazie alla nuova fermata di Porta Nuova, il servizio diventa ancora più accessibile per chi parte dal cuore della città.

Flibco, una rete in continua espansione

Attiva a Torino dal marzo 2022 con il collegamento per l’aeroporto di Milano Malpensa e, successivamente, dal giugno 2023, anche da Corso Vittorio Emanuele II all’Aeroporto di Torino, Flibco rafforza oggi la propria presenza in Piemonte e, con l’apertura della nuova fermata a Porta Nuova, si conferma un importante punto di riferimento per la mobilità aeroportuale nella regione.

Servizio flessibile, comodo e a prezzi accessibili

I biglietti Flibco partono da 3,99€, si possono acquistare online su flibco.com, tramite app, presso l’apposito desk in aeroporto oppure direttamente a bordo. In più, i biglietti sono flessibili: possono infatti essere modificati o riutilizzati fino a 6 ore prima della partenza e, in caso di imprevisti, persino dopo l’orario previsto. Per il massimo comfort a bordo, tutti gli shuttle sono dotati di prese USB, sedili ampi e

spazi dedicati ai bagagli.

Per maggiori informazioni su orari, prezzi e indirizzi delle fermate Flibco, visitare il sito:

https://www.flibco.com/it/shuttle/bus-torino-aeroporto-caselle