Il Treno del Foliage arriva sul The New York Times

Lonely Planet ha segnalato la Ferrovia Vigezzina-Centovalli ‘tra le dieci più belle d’Europa’, per The

Telegraph è ‘Il viaggio in treno più spettacolare d’Europa’, “treno del mese” su The Guardian, per la CNN

tra le dieci linee ferroviarie per cui vale la pena programmare un viaggio in Europa e ora, grazie alla

proposta del Treno del Foliage, la ferrovia italo-svizzera è protagonista di un articolo di The New York Times che ha scelto ‘le cinque migliori esperienze autunnali di viaggio su binari d’Europa’.

L’articolo è stato pubblicato nei giorni scorsi sull’edizione online del quotidiano statunitense fondato nel

1851, consultata ogni giorno da 11,3 milioni di lettori abbonati. Numeri che fanno comprendere

l’importanza di questa nuova vetrina mediatica per la Ferrovia Vigezzina-Centovalli.

“Ci ritroviamo oggi, con immutata emozione, in una nuova ‘selezione’ di linee ferroviarie, scelti tra molti per l’unicità della nostra proposta: in questo caso – dice il DG di SSIF, Matteo Corti – il

giornalista Palko Karasz è stato colpito dalla magnificenza dei paesaggi autunnali che i nostri convogli

attraverseranno tra pochi giorni, grazie alla proposta di sempre maggiore successo del Treno del Foliage.

Per me è motivo d’orgoglio poter annoverare questa ennesima conferma della qualità della nostra offerta,

che sta consolidando la fama internazionale della Ferrovia. Il periodo autunnale è ormai un volano

eccezionale per la tratta, che percorriamo 365 giorni all’anno: proprio la stagionalità è uno dei nostri punti

di forza e percorrere questo viaggio lento su binari in periodi dell’anno differenti permette di apprezzare

tanto la mutevolezza della cornice naturale, quanto l’offerta turistica, culturale e di eventi dei territori che

attraversiamo. Guardiamo dunque al futuro con una spinta di entusiasmo, grazie a questi riconoscimenti

internazionali e grazie ad una flotta sempre più moderna”.

Nell’articolo intitolato “Sulle colline, attraverso le brughiere, lungo la costa: 5 viaggi autunnali in treno in

Europa” il giornalista americano ha individuato cinque tragitti in Italia, Inghilterra, Francia e Portogallo

confermando che “L’autunno è il periodo ideale per viaggi lenti e contemplativi su alcune delle tratte

ferroviarie più panoramiche d’Europa. Ecco cinque itinerari […] che vi condurranno attraverso alcuni dei

paesaggi più magici d’Europa”.

Il Treno del Foliage® – proposta giunta al suo decimo anno – conferma lo straordinario appeal tanto a

livello nazionale, quanto internazionale: anche quest’anno, a pochi giorni dai primi viaggi (che inizieranno

il prossimo fine settimana), le prenotazioni sono già migliaia con numerosi treni al completo.

“Lasciandosi alle spalle le rive costeggiate da palme e i giardini fioriti di Locarno, i vagoni dei treni, simili a

tram, si muovono lenti, a volte scomparendo nelle profondità ombrose dei boschi e nell’oscurità delle

gallerie, per poi riemergere attraversando i fiumi alpini”, viene descritto così, al lettore statunitense, parte

del viaggio che dalla Svizzera conduce a Domodossola (nell’articolo c’è spazio anche per un cenno alla

bellezza di Piazza Mercato) attraverso Centovalli e Val Vigezzo.

Il segreto del successo di questa esperienza, ormai un vero e proprio marchio per la linea ferroviaria che

365 giorni all’anno collega la piemontese Domodossola con Locarno, in Canton Ticino, è racchiuso nella

straordinaria bellezza dei paesaggi autunnali e nella lentezza del viaggio, che consente di ammirare –

comodamente seduti sugli accoglienti convogli, alcuni dei quali di ultima generazione – lo spettacolo

autunnale che scorre davanti agli occhi, aldilà delle vetrate.