AdP e Bcc Castellana Grotte firmano per crediti imposta

Aeroporti di Puglia anche quest’anno è al fianco dei cittadini, delle famiglie e delle imprese della regione. Il Presidente di AdP, Antonio Maria Vasile e il Presidente della BCC di Castellana Grotte e del gruppo Federcasse nazionale, Augusto Dell’Erba hanno sottoscritto l’acquisizione di crediti d’imposta 2026 per un valore pari a 859mila euro.

Un’operazione necessaria per svuotare il “cassetto fiscale” delle banche e consentire a queste ultime di concedere ulteriori risorse rendendo più sostenibile il tessuto economico del territorio. Quella di oggi è una seconda tranche che segue l’acquisizione effettuata nel 2025 pari a 1.258mila euro.

“Attraverso questa operazione AdP – ha detto il presidente Antonio Maria Vasile – vuole dare un contributo tangibile per sbloccare risorse ferme o inutilizzate restituendo liquidità al sistema economico regionale. Siamo convinti che il ruolo delle imprese pubbliche debba andare oltre la gestione ordinaria contribuendo in maniera attiva alla salvaguardia del territorio e del suo tessuto produttivo. Abbiamo sentito il dovere e la responsabilità sociale di fare la nostra parte al servizio del territorio non solo come porta d’accesso al mondo, ma come motore di sviluppo”.

“Il valore principale di questa iniziativa – ha detto il presidente della BCC di Castellana Grotte e Federcasse, Augusto Dell’Erba – non risiede nella singola transazione, ma nel sistema che si è riusciti a costruire a monte. Questa operazione, infatti nasce dalla collaborazione tecnica tra la Federazione Banche di Credito Cooperativo e la Regione Puglia rappresenta la prosecuzione di un percorso già avviato con successo lo scorso anno. L’esperienza maturata allora, ha consentito di consolidare un modello operativo e tecnico replicabile capace di generare valore e sinergie stabili tra il sistema bancario cooperativo e l’amministrazione regionale. L’aspetto realmente innovativo e strategico dell’operazione non è quindi l’acquisizione, ma la costruzione di una capacità tecnico finanziaria condivisa tra le banche e la Regione. Il sistema così concepito rappresenta una forma evoluta di cooperazione istituzionale e finanziaria che utilizza in modo corretto e funzionale gli strumenti offerti dalla fiscalità creando valore sia per gli enti pubblici che per il tessuto economico regionale. Questa iniziativa rappresenta per le BCC pugliesi la loro capacità di porsi come partner tecnici qualificati al servizio di politiche regionali in una logica di sinergia, circolarità e crescita condivisa”.

La Regione, al fine di sostenere le famiglie, i liberi professionisti e il sistema delle imprese in difficoltà a causa del blocco del meccanismo di cessione dei crediti fiscali da bonus edilizi, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali del comparto edile e dell’indotto, con propria legge del 2023, ha promosso l’acquisizione dalle banche da parte degli enti pubblici regionali e delle società controllate dalla Regione, non inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31dicembre 2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), di crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) effettuati da imprese aventi sede legale e/o operativa sul territorio regionale e relativi ad immobili ubicati sul medesimo territorio.

Tra queste società controllate rientra anche Aeroporti di Puglia S.p.A. che quindi può acquisire direttamente dalle banche i crediti di imposta derivanti da bonus edilizi, nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria, a condizioni di mercato e comunque a un prezzo inferiore al valore nominale del credito, nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato.

A tal proposito Aeroporti di Puglia S.p.A. pubblica Avvisi di selezione a cui possono partecipare le banche per la cessione dei crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate.