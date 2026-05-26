Giunta: ok a ddl su locazioni turistiche per governare overtourism

“La giunta regionale ha approvato il disegno di legge in materia di locazioni turistiche e affitti brevi. Il provvedimento fornisce finalmente ai Comuni pugliesi strumenti concreti per governare il fenomeno dell’overtourism, preservare l’identità delle comunità locali e garantire il diritto alla casa.

Il ddl riguarda esclusivamente le nuove locazioni turistiche e gli affitti brevi. Non interviene sulle strutture ricettive tradizionali ed extralberghiere (alberghi, b&b, affittacamere, case vacanza e analoghe attività) che restano un pilastro fondamentale dell’economia turistica pugliese”. Lo riferiscono in una nota i consiglieri regionali pugliesi del gruppo di maggioranza Prossima.

“L’obiettivo non è frenare il turismo, ma – spiegano – accompagnarlo in una crescita sostenibile. Vogliamo evitare lo svuotamento dei centri storici, tutelare la disponibilità di alloggi per residenti e famiglie e creare nuove opportunità di sviluppo per i comuni delle aree interne, dove esistono ancora ampi margini di crescita”.

“La proposta – continuano – consente ai Comuni ad alta densità turistica e ai capoluoghi di individuare aree specifiche in cui normare l’apertura di nuovi alloggi destinati alle piattaforme di locazione breve, prevedendo, se necessario, limiti numerici”. “Governare il turismo significa renderlo una risorsa stabile per l’intera Puglia, non solo per pochi mesi l’anno. Con questo provvedimento – concludono dal gruppo Prossima – diamo ai sindaci strumenti chiari per bilanciare accoglienza turistica e diritto all’abitare”.

“Oggi dobbiamo guardare ad altri quartieri nelle città che sono più sotto pressione dal punto di vista turistico, dove ci sono i fenomeni dell’overtourism e della gentrificazione. E dobbiamo guardare anche ad alcune realtà che gli occhi dei visitatori non hanno ancora conosciuto, che sono soprattutto le aree interne della nostra regione su cui stiamo puntando per sviluppare un turismo destagionalizzato”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro.

Quanto al disegno di legge regionale recentemente approvato dalla giunta, Decaro ha spiegato che “la norma darà la possibilità alle amministrazioni comunali di poter limitare gli affitti brevi in alcune zone soggette a pressione dal punto di vista turistico, ferme restando le attività già esistenti. Diamo una norma ai Comuni, che faranno ovviamente le loro valutazioni, partendo dal presupposto che in passato il turismo nella nostra regione è cresciuto grazie agli affitti brevi”. “I dati in nostro possesso – ha concluso – ci dicono che il numero dei posti letto per gli affitti brevi è di 280mila, nei b&b è di 180mila, mentre sono centomila i posti letto nelle strutture ricettive, quindi gli affitti brevi negli anni hanno permesso al turismo di crescere”.