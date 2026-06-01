Gattarella Family Resort: lusso sostenibile con le ‘Ville al Mare’

Il Gattarella Family Resort di Vieste inaugura le Ville al Mare, un progetto firmato dagli architetti Vincenzo Mancini e Fabio Valenza che fonde bioedilizia, architettura contemporanea e identità pugliese. Queste nuove residenze reinterpretano il concetto di lusso attraverso un equilibrio tra comfort e rispetto per l’ambiente, proponendosi come un manifesto di filiera corta che valorizza l’economia locale. Ispirate alle storiche masserie, le ville presentano volumi compatti e geometrie pure pensate per creare una costante continuità tra gli spazi interni ed esterni.

Ogni unità si estende su circa 500 metri quadrati totali con interni caratterizzati dall’uso della pietra di Apricena, legno e tessuti naturali in cotone. La scelta di utilizzare materiali e lavorazioni provenienti quasi esclusivamente dalla provincia di Foggia rafforza il legame con il territorio e valorizza il sistema di imprese locali. La sostenibilità è il pilastro tecnico dell’intervento, grazie all’impiego di blocchi in canapa che assicurano isolamento termo-acustico e traspirabilità. Le abitazioni sono completamente elettriche, supportate da pannelli solari per ridurre consumi ed emissioni, mentre il giardino segue i principi del dry garden con specie autoctone e irrigazione intelligente per limitare il fabbisogno idrico.

Guidato dalla famiglia Notarangelo, il resort prosegue nel suo percorso di accoglienza d’alto livello iniziato nel 1961 all’interno di una pineta mediterranea affacciata su una baia privata. Con le Ville al Mare, la struttura coniuga la propria storica vocazione familiare con un’offerta abitativa raffinata, capace di trasformare la vacanza in un’esperienza dell’abitare profondamente connessa al paesaggio e alla cultura materiale della Puglia.