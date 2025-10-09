Ryanair lancia l’operativo Winter da e per la Puglia

Ryanair ha annunciato il suo operativo invernale 2025 per la Puglia, con oltre 600 voli settimanali su 46 rotte da/per Bari e Brindisi, incluse due nuove rotte invernali a Bari da/per Bucarest Băneasa e Bratislava. L’operativo di Ryanair per l’inverno 2025 sarà operato con i 4 aeromobili basati in Puglia, che rappresentano un investimento di $400 milioni di dollari, e supporterà oltre 4.000 posti di lavoro nella

Regione, contribuendo al contempo alla connettività per i cittadini pugliesi e al turismo in entrata durante tutto l’anno.

Ryanair opera da/per la Puglia da 21 anni, dove ha trasportato finora oltre 58 milioni di passeggeri, e mira a continuare a investire e far crescere il traffico nella regione Puglia e in Italia. Per promuovere ulteriormente il traffico e il turismo in Italia, Ryanair invita il Governo italiano e le Regioni a abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, come già fatto da Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia e, per gli aeroporti con UN traffico fino a 5 milioni di passeggeri, dalla Sicilia. Qualora il Governo italiano abolisse l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, aumentando il traffico a 80 milioni di passeggeri all’anno, creando 1.500 nuovi posti di lavoro Ryanair e oltre 250 nuove rotte.”, ha detto Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair.

“Ryanair è lieta di annunciare il suo programma invernale 2025 per la Puglia con un totale di 43 rotte, inclusi 2 nuovi ed entusiasmanti collegamenti da/per Bari verso Budapest e Bratislava, che riflettono l’impegno di Ryanair nello sviluppo della regione Puglia. Con l’annuncio dell’operativo Winter, continuiamo questo cammino fianco a fianco. Come si fa nei matrimoni ben riusciti: con pazienza, fiducia e un pizzico di entusiasmo per ciò che verrà. Sempre al servizio del nostro territorio e dei nostri passeggeri, che sono e restano il cuore del nostro lavoro. Grazie Ryanair, per questi primi 21 anni. Continuiamo a scrivere insieme questa bella storia. Le nozze d’argento ci aspettano e noi siamo pronti a volare ancora più in alto e sempre insieme”, ha aggiunto Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia.

Per celebrare l’operativo invernale 2025 e le nuove rotte da/per la Puglia, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli €29.99 per viaggiare fino alla fine di dicembre, disponibili da oggi per la prenotazione solo su ryanair.com (soggetto a disponibilità).