Natale Diffuso: tantissimi eventi tra Taranto e provincia

‘Natale Diffuso’: così la Provincia di Taranto si racconta. Al via in questi giorni un cartellone diffuso che coinvolge decine di associazioni e operatori culturali. “Non è solo un progetto, ma un appello che arriva al cuore del nostro territorio”, dicono Fabrizio Iurlano e Gaia Silvestri, rispettivamente coordinatore e vicecoordinatore rete dal basso di associazioni culturali ed enti del terzo settore.

“Le associazioni culturali, che rappresentano il motore pulsante della vita locale, sono chiamate a un impegno nuovo e congiunto: progettare insieme il territorio, unire le forze per disegnare un futuro che non solo celebri le tradizioni, ma che crei anche nuove opportunità per le generazioni future. Il progetto Natale Diffuso è solo l’inizio di un percorso che dovrà portare a una trasformazione duratura e profonda del nostro territorio. Solo mettendo in comune le nostre competenze e risorse, possiamo davvero pensare a una Taranto che sia punto di riferimento culturale, non solo per la Puglia, ma per l’intero panorama nazionale e internazionale”, aggiungono.

Gli appuntamenti, la maggior parte gratuiti, andranno avanti sino al mese di gennaio. Tra le prime date da segnare in agenda: venerdì 19 a Massafra alle ore 18 (presso Casa in Metamorfosi) la presentazione del libro di Giandomenico Crapis, ‘La democrazia non è un talkshow’, a San Giorgio Jonico ‘Antichi mestieri in bicicletta’ (dalle 18 alle 21 presso Scuola elementare M.Nesca), il 20 dicembre il percorso dell’antica via di Santa Lucia (ore 9:45, ingresso ospedale militare), in piazza Carmine (ore 18) ‘Rose sotto il vischio’ con Ferrari e Babbo Natale, alle 20 a Palazzo Galeota il Concerto di Natale. Il 21, nel centro storico, ‘Aspettando il Natale’ con leggende e visita guidata alle 10 e, in via Mignogna, la mostra Opi con inaugurazione alle 17. Nella stessa giornata, al mattino, la Palude La Vela ospiterà un’attività di birdwatching dell’avifauna, mentre dalle 17:30 via Crispi, via Mazzini, via Oberdan e via Principe Amedeo ospiteranno musica dal vivo, animazione e mercatini. Sempre il 21, dalle 16:30, ‘Presepi nell’ipogeo Stola’ e allo stesso orario nella parrocchia Regina Pacis di Lama il Villaggio di Babbo Natale. A seguire il concerto di Francesco Greco Ensemble.

Il cartellone resta aperto ad altri contributi ed è pronto ad accogliere altre proposte dal territorio. Si tratta di un momento iniziale, con l’idea più ampia di creazione di un laboratorio che possa portare avanti questo format di proposta continua per tutti i mesi dell’anno, sino ad arrivare ai Giochi del Mediterraneo 2026 (per info 388 7848371).