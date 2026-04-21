Ferrante: al via lavori per treno stazione-aeroporto Brindisi

“Il collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e l’aeroporto del Salento si conferma un’infrastruttura prioritaria per la Puglia e per il Mezzogiorno. In esito al mio sopralluogo, posso annunciare che i lavori partiranno il 4 maggio. Un traguardo storico, raggiunto in seguito al tavolo che ho insediato al Mit con Rfi, la struttura commissariale e le competenti direzioni del ministero allo scopo di promuovere ogni soluzione utile a garantire la realizzazione dell’opera in tempi certi”.

Ad affermarlo Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, a margine del sopralluogo all’interno dei cantieri del collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e l’aeroporto del Salento. Insieme a Ferrante (Forza Italia), anche il vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera e deputato di FI Andrea Caroppo.

“Dopo un assiduo lavoro che ho portato avanti sin dall’inizio del mio mandato, il progetto del collegamento con l’aeroporto del Salento sta per passare alla fase realizzativa e potrà finalmente dare un rinnovato impulso – ha aggiunto – allo sviluppo economico e turistico del territorio. Continuerò a seguire da vicino l’iter dell’opera e a lavorare per promuovere lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno”.