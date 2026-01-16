Aeroporto Olbia intitolato al Principe Karim Aga Khan’

L’aeroporto di Olbia è stato intitolato al Principe Karim Aga Khan IV, padre della Costa Smeralda e artefice della creazione dello scalo e della compagnia aerea Alisarda diventata poi Meridiana.

Una prima cerimonia nell’aula consiliare del Comune con il sindaco Settimo Nizzi, la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, il vive ministro dei Trasporti Edoardo Rixi, l’amministratore delegato della società di gestione dell’aeroporto, Silvio Pippobello, il direttore dell’Enec Pierluigi Di Palma e la principessa Zahra Aga Khan, figlia del principe ismaelita scomparso lo scorso anno.

“Ringrazio a nome di tutta la mia famiglia per questo riconoscimento e per l’affetto dimostrato a mio padre il principe”, ha detto la principessa ricordando il profondo legame del padre con la Sardegna e la Gallura.

“Penso che nella storia di questa terra ci sia stato un unico grande benefattore – ha sottolineato il sindaco Nizzi – L’Aga Khan ci ha dato sviluppo, ha realizzato importanti infrastrutture. Oggi siamo felici come figli di quell’epoca che tutto quello fatto dal principe sia successo”.

“L’Aga Kgan come autentico valorizzatore della Sardegna – lo ha definito la governatrice Todde – Il principe ha immaginato un progetto di sviluppo quando ancora la parola turismo non era come la pensiamo oggi. La compagnia Alisarda nasce come parte integrante di un progetto che ha aperto la Sardegna e la Gallura all’Europa e al mondo. Questa di oggi è un’intitolazione che parla alla Gallura e al mondo”.

La commozione durante la cerimonia è stata tanta. “Vedere la principessa mi sembra di rivedere il principe qui – ha confessato Silvio Pippobello, sottolineando l’impegno del principe nella costruzione dell’aeroporto, passato da Vena Fiorita a scalo internazionale. “Accendere un grande fare su un’area considerata prima depressa e ora centrale per l’intero sistema Paese, è stato questo il grande pregio del principe”, ha affermato il vice ministro Rixi.