Estate ad Aquadulci con workshop tra botanica, ceramica e macramè

Aquadulci a Chia (CA) è il punto di partenza ideale per esplorare spiagge di sabbia bianca e acque turchesi tra ginepri secolari e rocce di granito rosa. Un luogo di rigenerazione a contatto con il mare, tra paesaggi sorprendenti, calette nascoste da esplorare in barca o a piedi, e poi la piscina, il giardino mediterraneo, il gazebo di bambù in cui dedicarsi a momenti di wellness e le prelibatezze con materie prime locali da gustare nel ristorante panoramico.

Ma il suo rapporto col territorio è talmente forte e radicato da voler fare un passo in più per entrare nel cuore dei suoi ospiti e non solo. Per l’estate 2026 Aquadulci ha in programma una serie di workshop dedicati a pratiche tipiche della Sardegna (ceramica, macramè e sfarinati) o alla bellezza dell’isola, da catturare e portare a casa come souvenir (cianotipia), rivolti sia agli ospiti della struttura sia ai visitatori esterni, previa prenotazione.

Workshop di ceramica – a cura di Robbie Mazzaro

Un’esperienza di modellazione ispirata alla tecnica giapponese kurinuki e alla filosofia zen del wabi-sabi, che celebra la bellezza dell’imperfezione. Ogni partecipante realizzerà un vaso mono fiore in argilla rossa, che verrà cotto e reso disponibile per il ritiro dopo circa due settimane (spedizione possibile su richiesta, con supplemento).

Quando: 16 luglio, 7 agosto, 26 settembre

Durata: dalle 16:30 alle 19

Costo: 75 euro, materiali inclusi

Partecipanti: minimo 3, massimo 8

Workshop di cucina ‘Dal grano alla tavola’ – a cura di Barbara Setzu e dell’Associazione culturale Traggera

Un percorso sensoriale alla scoperta degli sfarinati che caratterizzano la Sardegna, tra vista, olfatto e tatto. I partecipanti impareranno le proporzioni tra grano duro e grano tenero nella pasta della tradizione sarda, preparando insieme malloreddus, macarrones de xibiru, macarrones de punzu, macarrones de busa e lorighittas, oltre a tagliatelle, tagliolini, maltagliati e farfalle della cucina italiana. Il laboratorio si concluderà con la degustazione delle paste preparate.

Quando: 26 luglio; 9 e 23 agosto; 13 e 27 settembre; 4 e 11 ottobre

Dove: Bistrò Café Aquadulci

Durata: dalle 16 alle 19

Costo: 60 euro, materiali inclusi

Partecipanti: minimo 4, massimo 10

Workshop di cianotipia botanica – a cura di Robbie Mazzaro

Un percorso alla scoperta della cianotipia, l’antica tecnica fotografica che produce splendide stampe blu. Guidati passo dopo passo, i partecipanti creeranno le proprie stampe uniche utilizzando piante e materiali naturali raccolti durante le passeggiate. L’iniziativa nasce dal progetto “Flora In Blue” di Robbie Mazzaro, ceramista italo-venezuelana con la passione per la botanica e il colore blu.

Quando: 2 agosto, 11 settembre, 10 ottobre

Durata: dalle 16 alle 18:30

Costo: 60 euro, materiali inclusi

Partecipanti: minimo 3, massimo 8

Workshop di macramè – a cura di Anne e Margherita, FOLIE

Un laboratorio adatto anche a chi non ha esperienza, dedicato alla creazione di un porta piante da sospensione realizzato con corda in cotone 100% riciclato e anello in legno. Guidati passo dopo passo dalle fondatrici del brand FOLIE, i partecipanti impareranno i nodi base del macramè e porteranno a casa la propria creazione, pronta da appendere.

Quando: 11 e 25 agosto

Durata: dalle 17 alle 19

Costo: 50 euro, materiali inclusi

Partecipanti: minimo 2, massimo 8

Le attività si svolgono negli spazi di Aquadulci, in un contesto naturale che favorisce creatività e relax (per informazioni e prenotazioni: WhatsApp +39 331 920 65 76, info@aquadulci.com).