Sardegna alla Bit di Milano: domani conferenza di Cuccureddu

Da oggi al 12 febbraio la Regione Sardegna sarà presente alla 46^ edizione della Bit di Milano che ospita lo stand dell’Isola su un’area espositiva di 1.040 mq all’interno dell’Italy District – Padiglione 11).

Oltre 5.000 buyer italiani, 2.000 internazionali, 8.000 operatori turistici, 750 giornalisti e più di 1.000 aziende espositrici, la BIT di Milano si conferma il principale appuntamento professionale dedicato al turismo in Italia.

Per la Sardegna, che porta l’immagine di una destinazione completa, capace di coniugare accoglienza, cultura e innovazione sono presenti 57 i co-espositori che rappresenteranno l’offerta turistica completa di cui 35 operatori della ricettività, 4 consorzi, 1 rete d’impresa, 5 agenzie di viaggio e tour operator, 11 società di servizi turistici e 1 bus operator.

Mercoledì 11 febbraio alle 11, nello stand della Regione Sardegna, l’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu terrà una conferenza stampa dove illustrerà i dati, estremamente positivi, relativi ai flussi turistici nel 2025 ed alcuni fra i più significativi progetti per il 2026. Fra le principali azioni strategiche, che puntano alla delocalizzazione e destagionalizzazione dei flussi, verranno presentati i progetti, finanziati con 80 milioni di euro del FSC relativi al turismo culturale e a quello dei borghi.

Saranno presentati anche progetti del turismo accessibile, sull’albergo diffuso, sul potenziamento dell’osservatorio con l’utilizzo di IA, sulle azioni di marketing (tradizionale e digitale) in corso in questo periodo sul Carnevale e quella sul mercato spagnolo, in occasione dei 700 anni della nascita del Regno di Sardegna. Verrà illustrato anche il Piano Fiere 2026, articolato in 31 appuntamenti, che coinvolgono diversi target e tutti i continenti, in particolare si realizzerà a giugno la prima edizione della “Borsa del Turismo UNESCO Sardegna 2026”.