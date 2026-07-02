Wizz Air debutta sulla rotta Alghero-Venezia

Wizz Air ha avviato il nuovo collegamento aereo di linea diretto tra lo scalo di Alghero e l’aeroporto Marco Polo di Venezia. La rotta commerciale, operativa dall’1 luglio fino al 4 settembre 2026, prevede una programmazione a frequenza trisettimanale strutturata sui giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, configurandosi come una leva di vendita strategica per le agenzie e i tour operator attivi sui pacchetti leisure e sui viaggi di corto raggio.

Con l’attivazione della direttrice verso la laguna veneta, il portafoglio di destinazioni presidiato dal vettore ungherese nel Nord Sardegna sale a un totale di 11 rotte per la summer 2026. L’offerta si suddivide tra gli otto collegamenti focalizzati sulla base di Alghero (Budapest, Bucarest, Sofia, Belgrado, Varsavia Modlin, Tirana, Skopje e la novità Venezia) e i tre operativi sull’aeroporto di Olbia con destinazione Milano Malpensa, Roma Ciampino e Varsavia Chopin. Questo assetto porta la capacità complessiva della compagnia sull’isola a oltre 439.000 posti in vendita, volume generato in larga misura dall’incremento del 253% dei sedili offerti sulla pista di Alghero rispetto all’estate precedente, performance che consolida Wizz Air come terzo vettore dell’aeroporto Riviera del Corallo.

“L’investimento della compagnia Wizz Air sullo scalo di Alghero continua a produrre risultati concreti, con un’offerta di collegamenti sempre più ampia e competitiva che contribuisce alla crescita dell’attrattività del territorio del Nord Sardegna producendo, inoltre, una positiva diversificazione del network”, ha detto Silvio Pippobello, AD degli aeroporti del Nord Sardegna.

“L’avvio del nuovo collegamento tra Alghero e Venezia conferma l’estrema importanza della Sardegna nella strategia di crescita di Wizz Air in Italia. A pochi giorni dal lancio della rotta per Tirana da Alghero, continuiamo a investire su un territorio dal forte potenziale turistico ed economico, offrendo ai passeggeri sardi più opportunità di viaggio a tariffe accessibili e contribuendo allo sviluppo della connettività dell’isola”, ha aggiunto Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.