In vendita biglietti aerei a tariffa agevolata per parenti residenti

Sono ufficialmente in vendita i biglietti in continuità territoriale riservati alla nuova categoria dei parenti dei residenti. Si tratta di un passaggio importante: la Sardegna, attraverso il sistema degli oneri di servizio pubblico, riconosce formalmente come beneficiari anche i familiari dei residenti, estendendo il diritto alla mobilità a chi con l’Isola mantiene un legame stabile e profondo. I biglietti a tariffa agevolata sono già acquistabili per i voli a partire dal 29 marzo, data di avvio del nuovo sistema di continuità territoriale.

“È un risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi – dice l’assessora dei Trasporti Barbara Manca – perché segna un’evoluzione culturale e politica della continuità territoriale. Non abbiamo difeso soltanto il diritto alla mobilità dei residenti, ma abbiamo scelto di tutelare i legami familiari, che per una terra insulare come la Sardegna hanno un valore ancora più forte”.

La nuova categoria è frutto del lavoro istituzionale condotto dalla Regione in dialogo costante con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Commissione Europea, che ha portato a un risultato molto rilevante nell’ambito della normativa comunitaria sugli oneri di servizio pubblico. Grazie a questa innovazione potranno viaggiare con tariffa agevolata, a fronte di un leggero sovrapprezzo rispetto alla tariffa residenti e con una tariffa massima garantita, i parenti di primo, secondo e terzo grado dei residenti in Sardegna. Rientrano tra i parenti di primo grado i figli e i genitori; tra quelli di secondo grado i fratelli, le sorelle, i nonni e i nipoti abiatici, cioè i figli dei figli; tra i parenti di terzo grado gli zii e i nipoti non abiatici. Accedono alla tariffa agevolata anche le persone legate da rapporti di coniugio o di filiazione con i beneficiari della stessa.

“Penso ai tanti figli che hanno lasciato la Sardegna per lavorare o studiare fuori e che devono tornare a casa per riabbracciare i genitori o i nonni. Penso ai genitori separati o divorziati che devono viaggiare per stare accanto ai propri figli. Penso alle famiglie che, pur vivendo lontane, mantengono un legame quotidiano con l’Isola. Oggi diamo una risposta concreta a tutte queste persone”, sottolinea l’assessora.

Inoltre, l’assessora Manca commenta anche i dati del traffico aereo nell’Isola confermando che nel “triennio 2023-2025 una crescita complessiva significativa, con il superamento nel ’25 della soglia degli 11 milioni di passeggeri tra nazionale e internazionale e un incremento percentuale dell’8,6%”.

Tra i dati particolarmente rilevanti, l’assessora sottolinea “l’importante crescita dell’offerta di posti in continuità territoriale, resa possibile anche grazie all’attivazione, nel 2024, della clausola 3.2.8 del Decreto Ministeriale 466, che ha consentito l’inserimento strutturale di nuovi voli e di altri operativi che si sono resi mano a mano necessari in base all’incremento del load factor giornaliero. I numeri dimostrano in modo incontrovertibile che le implementazioni attivate dalla Regione hanno rafforzato l’accessibilità dell’Isola”.

Per quanto riguarda il traffico nazionale, nel 2023 i passeggeri sono stati 6.539.602. Nel 2024 si è registrato un forte incremento, con 7.082.072 passeggeri (+8,3%), mentre nel 2025 il dato si è attestato a 7.101.071 passeggeri, con un ulteriore incremento dello 0,3%. All’interno di questo dato complessivo, la continuità territoriale (OSP) ha registrato una crescita molto marcata tra 2023 e 2024: si è passati da 2.338.163 passeggeri nel 2023 a 2.814.878 nel 2024 (+20,4%), per poi raggiungere 2.837.984 passeggeri nel 2025 (+0,8% rispetto al 2024). Il traffico nazionale in libero mercato è passato invece da 4.201.439 passeggeri nel 2023 a 4.267.194 nel 2024 (+1,6%), per attestarsi a 4.263.087 nel 2025, con una flessione del 4,1% rispetto all’anno precedente ma sostanzialmente stabile rispetto al 2023.

Analizzando i singoli scali, l’aeroporto di Cagliari ha registrato nel 2023 un totale di 3.603.689 passeggeri nazionali (2.351.731 in libero mercato e 1.251.958 in OSP). Nel 2024 il totale è salito a 3.792.791 (2.380.240 libero, 1.412.551 OSP), mentre nel 2025 si è attestato a 3.793.501 passeggeri (2.482.969 libero, 1.310.532 OSP). Rispetto al 2023, nel 2024 si è registrato un +5,2% complessivo e nel 2025 un +5,3%, con una sostanziale stabilità tra 2024 e 2025 (+0,02%).

L’aeroporto di Olbia è passato da 1.814.421 passeggeri nazionali nel 2023 (1.176.791 libero e 637.630 OSP) a 2.146.526 nel 2024 (1.294.986 libero e 851.540 OSP), con una crescita del 18,3%. Nel 2025 il totale è stato di 2.056.814 passeggeri (1.181.238 libero e 875.576 OSP), con un calo del 4,2% rispetto al 2024 ma un +13,4% rispetto al 2023. Particolarmente rilevante la crescita dell’OSP tra 2023 e 2025 (+37,3%).

Ad Alghero il traffico nazionale complessivo è passato da 1.121.492 passeggeri nel 2023 (672.917 libero e 448.575 OSP) a 1.142.755 nel 2024 (591.968 libero e 550.787 OSP) e a 1.250.756 nel 2025 (598.880 libero e 651.876 OSP). Il 2025 segna un +11,5% rispetto al 2023 e un +9,5% rispetto al 2024, con un incremento molto significativo dell’OSP (+45,3% rispetto al 2023). Considerando il traffico complessivo linea+charter (nazionale e internazionale), nel 2023 la Sardegna ha registrato 9.560.159 passeggeri, di cui 3.020.557 internazionali e 6.539.602 nazionali.

Nel 2024 il totale è salito a 10.559.254 (3.477.182 internazionali e 7.082.072 nazionali), con un incremento del 10,5%. Nel 2025 si è arrivati a 11.018.433 passeggeri complessivi, di cui 3.917.362 internazionali e 7.101.071 nazionali, con un ulteriore +4,3% rispetto al 2024. A Cagliari il totale complessivo è passato da 4.845.162 passeggeri nel 2023 a 5.154.377 nel 2024 e a 5.246.615 nel 2025. L’internazionale è cresciuto da 1.241.473 nel 2023 a 1.361.586 nel 2024 e a 1.453.114 nel 2025. A Olbia il totale è passato da 3.282.858 nel 2023 a 3.808.005 nel 2024 e a 4.009.563 nel 2025, con una crescita molto sostenuta dell’internazionale (da 1.468.437 nel 2023 a 1.952.749 nel 2025). Ad Alghero si è passati da 1.492.139 passeggeri complessivi nel 2023 a 1.595.872 nel 2024 e a 1.762.255 nel 2025, con un incremento dell’internazionale da 370.647 a 511.499 nel triennio.

“Questi dati confermano che il trasporto aereo non è solo uno strumento di mobilità – osserva Manca – ma anche un potente stimolo alle presenze complessive. Le partenze e gli arrivi dei residenti sono tradizionalmente stabili, perché ancorati a una popolazione stazionaria o in lieve calo. La crescita registrata è quindi legata in larga parte alla maggiore attrattività della Sardegna e all’aumento dell’offerta”.