A Palermo oltre 1 mln di passeggeri: boom da Usa e Turchia

L’Aeroporto di Palermo conferma ad agosto la sua traiettoria: oltre un milione di passeggeri, 1.006.405 per la precisione. Se guardiamo al confronto con agosto dello scorso anno registriamo una leggera crescita dello 0,25% (1.003.945 passeggeri) che racconta una crescita non esplosiva ma significativa perché nasce da una domanda stabile e da una gestione che mira a dare risposte adeguate in termini di servizio e di affidabilità. Lo ha scritto sui suoi profili social il presidente di Gesap Salvatore Burrafato che qualche giorno fa aveva annunciato sempre sui social la crescita vertiginosa dei passeggeri dagli USA e dalla Turchia. In particolare, i passeggeri provenienti dagli USA sono aumentati del +122% (11.041 contro 4.971 dello stesso periodo del 2024) e dalla Turchia a +37,23%.