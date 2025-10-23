Aeroporto Palermo, disagi in vista per lo sciopero dell’1 dicembre

Lunedì 1 dicembre sarà una giornata di passione per i passeggeri dell’aeroporto di Palermo. Per quella giornata, infatti, i sindacati hanno proclamato lo sciopero e dunque, tutto il personale dipendente della società Gesap spa si asterrà dal lavoro per 24 ore.

“Anche la seconda procedura di raffreddamento e conciliazione si è chiusa con esito negativo. Ancora una volta Gesap ha portato soltanto promesse, ripetendo un modus operandi che si trascina da anni su diversi temi fondamentali per il personale e per la qualità dei servizi”, affermano le segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporto Aereo, rappresentate rispettivamente da Fabio Lo Monaco, Cettina Arduino, Katia Di Cristina e Domenico De Cosimo.

Nel corso dell’incontro, l’azienda ha annunciato la predisposizione di un nuovo piano di fabbisogno del personale mai condiviso con le organizzazioni sindacali, che lo hanno giudicato “inadeguato nei numeri e inopportuno nei tempi”. “Il piano non tiene conto delle numerose uscite avvenute negli ultimi anni – sottolineano le organizzazioni sindacali – né del conseguente aumento esponenziale dei carichi di lavoro e delle responsabilità che gravano sul personale. Inoltre, risulta del tutto intempestivo in assenza di un nuovo organigramma aziendale, più volte richiesto e mai presentato, e del riconoscimento delle progressioni verticali, che incidono direttamente sulla corretta definizione del fabbisogno di personale”.