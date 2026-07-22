Scalo Palermo, Gesap approva bilancio: utile oltre 10 milioni

L’assemblea dei soci di Gesap ha approvato oggi il bilancio di esercizio del 2025 che conferma la solidità industriale, economica e patrimoniale della società e la capacità dello scalo di proseguire nel proprio percorso di crescita e sviluppo infrastrutturale. Il valore della produzione è di 78,6 milioni di euro, mentre l’Ebitda supera i 24 milioni di euro. Il margine operativo lordo è pari a 20,1 milioni di euro, il risultato ante imposte raggiunge i 13,8 milioni e l’utile netto di esercizio si attesta a oltre 10 milioni di euro.

“L’approvazione del bilancio 2025 di Gesap conferma la solidità economica e gestionale di una società strategica per Palermo e per l’intera Sicilia – dice Roberto Lagalla, sindaco di Palermo e della città metropolitana di Palermo, socio di maggioranza di Gesap – I risultati raggiunti dimostrano che il percorso di rilancio e sviluppo dell’aeroporto sta producendo effetti concreti, con una crescita costante dei passeggeri, soprattutto internazionali, e con investimenti che guardano al futuro. Oggi il ‘Falcone Borsellino’ è sempre più una porta d’accesso privilegiata alla nostra città e rappresenta uno dei pilastri dei numeri record che Palermo continua a registrare nel turismo”.

Nel corso del 2025 l’aeroporto di Palermo ha registrato un traffico complessivo pari a 9.209.510 passeggeri, con una crescita del +3,4% rispetto al 2024. Il risultato è stato trainato in particolare dal traffico internazionale, che ha registrato un incremento a doppia cifra (+11,54%), confermando il progressivo rafforzamento del posizionamento dello scalo nei mercati esteri e l’espansione del network di collegamenti.

Per Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, “i risultati raggiunti sono il frutto di una gestione orientata all’efficienza operativa, alla qualità dei servizi e alla valorizzazione degli asset aziendali. La crescita del traffico passeggeri, trainata dal mercato internazionale, insieme allo sviluppo delle attività non aviation, conferma il rafforzamento del modello di business dello scalo e la sua capacità di attrarre investimenti, compagnie aeree e nuove opportunità commerciali”.

Positivo anche l’andamento delle attività commerciali non aviation, che segnano un incremento complessivo dei ricavi del +4,8% rispetto al 2024, sostenuto dalla crescita dei flussi passeggeri e dallo sviluppo delle attività commerciali aeroportuali. In particolare: rent a car +5,41%, parking +7,38%, retail +9,93%, food & beverage +6,26%, subconcessioni +4,42%.

nella foto, da sinistra: Giovanna Chiavetta, consigliere Gesap, Alessandro Albanese, vicepresidente Gesap, Vera Abbate, sindaco di Cinisi, Nicola Vernuccio, direttore generale della Città metropolitana di Palermo, Brigida Alaimo, vicesindaco del Comune di Palermo, Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, Salvatore Burrafato, presidente Gesap, Giovanni Maniscalco, consigliere Gesap