Aeroporto Palermo, parte l’iter per la privatizzazione

Parte ufficialmente il “processo di valorizzazione e privatizzazione dell’Aeroporto Falcone e Borsellino”. L’Assemblea dei soci ha conferito alla Gesap il mandato che prevede “la pubblicazione del bando di gara per l’individuazione di un advisor qualificato che assisterà la società nella prima fase dell’iter, comprendente analisi di mercato, valutazioni finanziarie e studio delle migliori modalità per favorire l’ingresso di partner privati”

“In questo modo – commenta il sindaco Roberto Lagalla – compiamo un passo fondamentale per la valorizzazione dell’Aeroporto Falcone e Borsellino, infrastruttura strategica per la nostra città e l’intera Sicilia occidentale. Con l’indizione del bando per l’advisor ci avviamo verso un percorso che punta a rafforzare la competitività, l’efficienza e l’internazionalizzazione del nostro scalo, pur mantenendo un presidio pubblico e una governance responsabile. È un’opportunità per attrarre investitori di rilievo e per dare nuovo impulso all’economia territoriale, migliorando servizi e collegamenti per cittadini, turisti e imprese. L’operazione non riguarda soltanto una questione societaria, ma rappresenta un tassello fondamentale per il futuro infrastrutturale del territorio, rafforzando la funzione di Palermo come hub internazionale e contribuendo allo sviluppo economico e turistico dell’area”.

Sull’argomento interviene anche l’assessore al Bilancio e alle Società Partecipate, Brigida Alaimo: “Il processo di privatizzazione della Gesap rappresenta un elemento centrale del Piano di riequilibrio finanziario che il Comune ha sottoscritto con lo Stato. La cessione di quote societarie non è una scelta fine a se stessa, ma un pilastro strategico, che come assessorato al Bilancio abbiamo sin dall’inizio inquadrato nella sua rilevanza, per rafforzare i conti dell’Ente, garantire sostenibilità finanziaria e liberare risorse utili a finanziare servizi e investimenti per la cittadinanza. È una scelta di responsabilità economica e programmatica che va nella direzione di un’amministrazione trasparente e orientata al futuro. L’avvio della procedura per l’advisor è un primo passo operativo che permetterà di definire in modo rigoroso tempi, modalità e condizioni della futura partecipazione privata, in linea con gli obiettivi di equilibrio economico e di rafforzamento delle società partecipate dal Comune”.